La Orquesta Sinfónica de Galicia revive los grandes éxitos de la música disco en A Coruña

La música disco volverá a sonar en A Coruña, pero esta vez con un toque sinfónico. La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) cambiará por una noche su repertorio habitual para rendir homenaje a algunos de los grandes éxitos que hicieron bailar a generaciones enteras. Será el próximo jueves 26 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Palacio de la Ópera, con el espectáculo Night Fever - Música Disco Sinfónico.

La propuesta promete un viaje musical por algunos de los temas más reconocibles de las décadas de los 70 y 80, con una combinación de instrumentos sinfónicos, voces y una banda de música moderna. Una oportunidad para redescubrir canciones que siguen sonando décadas después de su lanzamiento, esta vez con la fuerza de una gran orquesta.

De ABBA a los Bee Gees

El repertorio reúne auténticos himnos de las pistas de baile. No faltarán Dancing Queen, de ABBA; I Will Survive, de Gloria Gaynor; September, de Earth, Wind & Fire; o Celebration, de Kool & The Gang.

Los Bee Gees tendrán también un protagonismo especial con tres de sus grandes éxitos: Stayin’ Alive, Tragedy y How Deep Is Your Love. A ellos se sumarán canciones como Rasputin, de Boney M; Heart of Glass, de Blondie; y Can You Feel It, de The Jacksons.

El espectáculo reservará también espacio para Michael Jackson, con un popurrí de sus canciones, y para otros clásicos como Isn’t She Lovely, de Stevie Wonder; Can’t Take My Eyes off of You, de Frankie Valli; y Soul Bossa Nova, de Quincy Jones, popularmente conocida por su aparición en Austin Powers.

Una noche de ritmo sinfónico

La Orquesta Sinfónica de Galicia estará dirigida por Isabel Rubio y contará con el acompañamiento de una banda integrada por Daniel Artés al piano, Miguel Thomas Marfany a la guitarra eléctrica, Mihai Tanasescu al bajo eléctrico y Miguel Lamas a la batería.

También participarán el Coro Joven de la Sinfónica de Galicia, junto a El Acorde Secreto, bajo la dirección de Daniel Artés, y el Coro de la OSG, dirigido por Javier Fajardo.

La cita comenzará a las 20:00 horas del jueves 26 de noviembre y está previsto que finalice a las 22:00 horas.