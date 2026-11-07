Vetusta Morla regresa a A Coruña para conquistar por partida doble el Coliseum: "Estamos de volta"

Vetusta Morla regresó este viernes a A Coruña donde ofreció la primera de sus dos citas con la ciudad ante un Coliseum prácticamente lleno. Los madrileños volvían así a la ciudad herculina dos años después, cuando Riazor fue su escenario en un inolvidable concierto en el Festival Noroeste ante más de 50.000 personas.

El propio Pucho lo recordaba desde el Coliseum.

"Estamos de volta. Después de hace un par de años, más que estuvimos en un concierto en Riazor que todavía recordamos, en la playa", confesó al público.

Después de tomarse un descanso de los escenarios, los madrileños decidieron regresar porque "hemos estado viendo cómo el mundo se nos está cayendo por el sumidero, cómo hay un cierto desaliento y apatía a nuestro alrededor".

Por eso, para ellos, volver era la mejor opción para así utilizar "nuestras mejores herramientas para luchar contra todo este tedio, que son las canciones".

Y con canciones, algunas muy recientes, arrancó el concierto.

La primera en sonar fue Mi colección de duelos, cuyo videoclip estrenaron esta misma semana.

La actuación continuó con Bailar en Beirut, De alguna forma y Si vuelves antes de adentrarse en su repertorio más conocido.

Porque en el primer concierto de Vetusta Morla en la ciudad dentro de esta gira hubo tiempo para ver por primera vez en directo alguno de sus últimos temas, pero también para cantar a todo pulmón algunos de sus clásicos.

Con los acordes de La deriva, uno de sus temas convertido en himno, el público coreó sus letras, como también sucedió con Maldita dulzura, Finisterre o 23 de junio.

Su repertorio más conocido sirvió también para el tramo final del concierto, donde los de Madrid y sus fans se unieron con el sonido de Copenhague para cerrar con Los días raros.

Vetusta Morla repetirá este sábado, también en el Coliseum, en un nuevo concierto a las 21:00 horas.