Arde Bogotá dará un concierto en A Coruña el 31 de julio de 2027

Arde Bogotá actuará en A Coruña el próximo 31 de julio de 2027 dentro del ciclo Coruña Sounds, que hasta ahora se ha celebrado en el puerto.

La parada herculina forma parte de Cómo construir un recuerdo, la nueva y ambiciosa gira de grandes recintos con la que el grupo murciano recorrerá 15 escenarios en 12 ciudades españolas.

Con este nuevo tour, la formación integrada por Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader abre una nueva etapa para trasladar al directo el universo creativo de su tercer trabajo discográfico, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS).

Si el disco se planteaba como un "manual de instrucciones para fabricar un corazón que no sienta", este nuevo show busca responder a otra cuestión: ¿qué hace falta para construir un recuerdo que nunca queramos olvidar? Para ello, la banda ha concebido un montaje escénico de gran formato donde la música, la iluminación, el sonido y la escenografía se alían para convertir cada cita en una experiencia colectiva.

En cuanto a las entradas para el concierto de A Coruña, la preventa para el Club de Fans ya está disponible en vivaticket.com. La venta general de entradas comenzará el miércoles 21 de octubre de 2026 a las 10:00 horas en ardebogota.com.

Gira por grandes recintos

El concierto en A Coruña es una de las fechas destacadas del calendario de la banda para 2027. La gira arrancará en mayo en Cartagena —su ciudad natal— con cuatro fechas seguidas en la Cuesta del Batel, y pasará por escenarios de primer nivel como el estadio de San Mamés en Bilbao o dos noches consecutivas en el Estadi Ciutat de València.

Antes de desembarcar en A Coruña el 31 de julio, el grupo visitará también Barcelona, Toledo, Granada, Zaragoza o Gijón, para continuar posteriormente su ruta hacia Albacete y Sevilla.