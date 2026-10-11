El DJ que lleva el techno a las calles de Galicia con una bicicleta que anima a correr al ritmo de la música

La música electrónica sale de las salas y se echa a rodar por las calles de Galicia gracias a Tecnocicleta, una iniciativa del DJ Muiños, natural de Ponteareas, que lleva sus sesiones de techno sobre un tándem mientras un grupo de personas lo sigue haciendo deporte. La propuesta combina música y actividad física en un formato poco habitual que ya ha pasado por O Porriño, Vigo y A Coruña, y que busca convertir una sesión musical en una experiencia colectiva en movimiento.

"Siempre tuve curiosidad por hacer sesiones un poco diferentes, que llamaran la atención", explica el DJ, que comenzó su trayectoria en 2023. Antes de poner en marcha Tecnocicleta, ya había experimentado con otros escenarios poco convencionales, como una montaña cercana a su casa, una habitación o incluso una cocina. Sin embargo, tenía ganas de ir un paso más allá y encontrar una forma de pinchar música mientras se desplazaba de un lugar a otro.

La idea acabó tomando forma sobre una bicicleta adaptada para que la música pudiera acompañar a quienes practican deporte. "Tenía ganas de hacer algo en movimiento", resume Muiños, que reconoce que una referencia vista en redes sociales pudo influir en su imaginario, aunque insiste en que desarrolló el concepto a su manera, con su propio sonido y estilo.

Un tándem para pinchar mientras otros hacen deporte

La Tecnocicleta no es una bicicleta convencional. Se trata de una especie de tándem en el que el DJ ocupa una posición desde la que puede manejar el equipo de música, mientras su hermano pedalea y dirige el recorrido. La colaboración entre ambos es fundamental para que la sesión pueda desarrollarse sin que Muiños tenga que preocuparse también por conducir.

"Si fuera yo solo, en un transporte así sería imposible estar atendiendo a pinchar, a conducir y a que todo esté en orden", explica. Por eso, su hermano se encarga de pedalear y guiar la bicicleta, mientras él se concentra en la música y en mantener el ritmo de la sesión durante el trayecto.

Aunque las imágenes de la iniciativa muestran a corredores siguiendo el tándem, la propuesta está abierta a distintas formas de actividad física. "La idea es que la gente vaya corriendo, pero detrás puede ir gente haciendo deporte en general", señala Muiños. De hecho, la primera edición se celebró en el marco de un evento de ciclismo, por lo que el público también puede acompañarlo en bicicleta, con patines o practicando otras disciplinas.

De O Porriño a Vigo y A Coruña

Tecnocicleta suma ya cuatro ediciones. La primera tuvo lugar en O Porriño, cerca de Ponteareas, donde Muiños pudo probar el formato y grabar una sesión que posteriormente presentó al concurso autonómico Juventude Crea. El proyecto logró hacerse con el premio en este certamen, lo que supuso un impulso para una iniciativa que había nacido con la intención de experimentar con nuevas formas de acercar la música electrónica al público.

"Después de hacer esta primera edición de la Tecnocicleta, grabé la sesión y participé en un concurso aquí a nivel Galicia, que se llama Xuventude Crea, en el que al final resulté ganador con ese concepto", recuerda. Tras esa experiencia, la propuesta se trasladó a Vigo, donde formó parte de una media maratón que conecta la ciudad con Baiona. Según cuenta, aquella sesión también tuvo una repercusión notable.

La tercera edición volvió a celebrarse en Vigo, esta vez en colaboración con una comunidad de personas que se reúne para salir a correr en grupo. En esa ocasión, Muiños acompañó al pelotón desde la bicicleta, pinchando música mientras los participantes avanzaban por el recorrido. La cuarta parada ha sido A Coruña, donde la iniciativa ha vuelto a mostrar cómo una sesión de DJ puede integrarse en una actividad deportiva fuera de los espacios habituales.

El techno como seña de identidad

Más allá del formato llamativo, la música sigue siendo el elemento central del proyecto. Muiños es DJ de techno y suele actuar en A Coruña, donde pincha en la sala Pelícano en las fiestas Wake Up. Esa identidad musical es la que quiere trasladar también a las sesiones al aire libre, sin limitarse a reproducir canciones durante un recorrido deportivo, sino manteniendo la esencia de una actuación electrónica.

Sobre la posibilidad de que existan iniciativas similares, el DJ reconoce que ha visto referencias de otros proyectos europeos, pero recalca que no se planteó reproducir directamente el trabajo de otra persona. "Por Instagram me llegó la referencia de un chico que lo hace en las principales capitales europeas, pero yo ya lo tenía en mente de antes", explica. "No me fijé directamente en él, aunque seguramente algo vi y se me quedó en el subconsciente", añade.

Con cuatro ediciones a sus espaldas, Tecnocicleta ha llevado el techno desde O Porriño hasta Vigo y A Coruña, con el deporte como acompañante y el tándem como elemento distintivo. La propuesta de Muiños convierte así la sesión musical en una actividad compartida, en la que el público no se queda frente a una cabina, sino que sigue el ritmo mientras avanza por las calles.