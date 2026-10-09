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Son&Mar se despide de A Coruña con tres eventos: Bresh XXL, One Dance y Wake Up! Weekend
El ciclo musical, que arrancó el 18 de septiembre con Gabry Ponte, afronta su último fin de semana con tres jornadas de música en el puerto de la ciudad
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El puerto de A Coruña se prepara para vivir un último fin de semana de música y baile. Son&Mar pone el broche final a su programación con tres citas consecutivas, desde hoy viernes 9 hasta el domingo, día 11 de octubre, que reunirán diferentes estilos musicales, desde el reggaetón y los grandes éxitos del pop hasta los sonidos dance y la electrónica internacional.
El ciclo, que comenzó el pasado 18 de septiembre de la mano de Gabry Ponte, afronta así su recta final con Bresh XXL, One Dance y Wake Up! Weekend, tres propuestas que convertirán el recinto portuario en uno de los principales escenarios musicales de la ciudad durante el puente de octubre.
Viernes 9 de octubre: ocho horas de fiesta con Bresh XXL
La primera cita del fin de semana llegará este viernes con Bresh XXL, que desembarca en el puerto de A Coruña con una edición especial de ocho horas de duración.
Conocida como "la fiesta más linda del mundo", Bresh nació en Buenos Aires y se ha convertido en un fenómeno musical que ha recorrido numerosos escenarios de España y Latinoamérica.
Su propuesta combina reggaetón, pop, cumbia y grandes éxitos pensados para cantar y bailar. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de la fiesta junto al mar en un formato ampliado.
La jornada comenzará a las 18:00 horas y se prolongará hasta las 02:00 de la madrugada del sábado, convirtiéndose en una de las citas más largas del fin de semana.
Sábado 10 de octubre: One Dance recupera los grandes éxitos del dance
El sábado será el turno de One Dance, que llegará al puerto coruñés en formato tardeo con una propuesta dedicada a los sonidos dance de diferentes generaciones.
El cartel estará encabezado por Safri Duo, ItaloBrothers y Lasgo, tres nombres vinculados a la música electrónica y al dance que compartirán escenario con los DJ Rob, Mark Deluxe y Javi Lista.
La programación arrancará a las 18:00 horas con una sesión de Rob, Mark Deluxe y Javi Lista, encargados de poner música al inicio de la jornada.
A las 20:00 horas llegará la actuación de ItaloBrothers, mientras que a las 20:45 horas regresarán los DJ para continuar animando al público.
A las 21:30 horas será el turno de Lasgo, y a las 22:15 volverá la sesión de Djs. A las 23:00 horas subirá al escenario Safri Duo, uno de los principales reclamos del cartel.
La jornada continuará a las 23:40 horas con una nueva sesión de Rob, Mark Deluxe y Javi Lista.
Domingo 11 de octubre: Wake Up! Weekend cierra Son&Mar
El último día de Son&Mar estará reservado para los amantes de la música electrónica. Wake Up! Weekend será el encargado de despedir el ciclo con una programación que reunirá en A Coruña a varios artistas destacados de la escena house internacional.
La música comenzará a las 16:00 horas con Caste & Santiso, que abrirán la jornada. A las 18:00 horas llegará el turno de Cristina Lazic, mientras que a las 20:00 horas tomará el relevo Mau P.
La programación continuará a las 22:00 horas con Franky Rizardo, antes de llegar a una de las actuaciones más destacadas de la noche.
A las 00:00 horas, ya en la madrugada del lunes 12 de octubre, está previsto el cierre con Nic Fanciulli B2B Toman, que compartirán cabina para poner el punto final a la programación.