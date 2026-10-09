Son&Mar se despide de A Coruña con tres eventos: Bresh XXL, One Dance y Wake Up! Weekend

El puerto de A Coruña se prepara para vivir un último fin de semana de música y baile. Son&Mar pone el broche final a su programación con tres citas consecutivas, desde hoy viernes 9 hasta el domingo, día 11 de octubre, que reunirán diferentes estilos musicales, desde el reggaetón y los grandes éxitos del pop hasta los sonidos dance y la electrónica internacional.

El ciclo, que comenzó el pasado 18 de septiembre de la mano de Gabry Ponte, afronta así su recta final con Bresh XXL, One Dance y Wake Up! Weekend, tres propuestas que convertirán el recinto portuario en uno de los principales escenarios musicales de la ciudad durante el puente de octubre.

Viernes 9 de octubre: ocho horas de fiesta con Bresh XXL

La primera cita del fin de semana llegará este viernes con Bresh XXL, que desembarca en el puerto de A Coruña con una edición especial de ocho horas de duración.

Conocida como "la fiesta más linda del mundo", Bresh nació en Buenos Aires y se ha convertido en un fenómeno musical que ha recorrido numerosos escenarios de España y Latinoamérica.

Su propuesta combina reggaetón, pop, cumbia y grandes éxitos pensados para cantar y bailar. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de la fiesta junto al mar en un formato ampliado.

La jornada comenzará a las 18:00 horas y se prolongará hasta las 02:00 de la madrugada del sábado, convirtiéndose en una de las citas más largas del fin de semana.

Sábado 10 de octubre: One Dance recupera los grandes éxitos del dance

El sábado será el turno de One Dance, que llegará al puerto coruñés en formato tardeo con una propuesta dedicada a los sonidos dance de diferentes generaciones.

El cartel estará encabezado por Safri Duo, ItaloBrothers y Lasgo, tres nombres vinculados a la música electrónica y al dance que compartirán escenario con los DJ Rob, Mark Deluxe y Javi Lista.

La programación arrancará a las 18:00 horas con una sesión de Rob, Mark Deluxe y Javi Lista, encargados de poner música al inicio de la jornada.

A las 20:00 horas llegará la actuación de ItaloBrothers, mientras que a las 20:45 horas regresarán los DJ para continuar animando al público.

A las 21:30 horas será el turno de Lasgo, y a las 22:15 volverá la sesión de Djs. A las 23:00 horas subirá al escenario Safri Duo, uno de los principales reclamos del cartel.

La jornada continuará a las 23:40 horas con una nueva sesión de Rob, Mark Deluxe y Javi Lista.

Domingo 11 de octubre: Wake Up! Weekend cierra Son&Mar

El último día de Son&Mar estará reservado para los amantes de la música electrónica. Wake Up! Weekend será el encargado de despedir el ciclo con una programación que reunirá en A Coruña a varios artistas destacados de la escena house internacional.

La música comenzará a las 16:00 horas con Caste & Santiso, que abrirán la jornada. A las 18:00 horas llegará el turno de Cristina Lazic, mientras que a las 20:00 horas tomará el relevo Mau P.

La programación continuará a las 22:00 horas con Franky Rizardo, antes de llegar a una de las actuaciones más destacadas de la noche.

A las 00:00 horas, ya en la madrugada del lunes 12 de octubre, está previsto el cierre con Nic Fanciulli B2B Toman, que compartirán cabina para poner el punto final a la programación.