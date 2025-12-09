Salen a la venta este martes las entradas de la segunda fecha de Sés en A Coruña

La cantante gallega Sés añade una nueva fecha en A Coruña tras agotar casi todas las entradas para su concierto del 10 de enero en el teatro Colón. Así, la artista también actuará el 11 de enero en la ciudad.

Las entradas para este nuevo concierto ya están disponibles a través de Ataquilla.com desde este mismo martes a las 12:00 horas.

El público coruñés mostró uca acogida excepcional al nuevo trabajo de la artista local, 'Nadando na incerteza', generando una expectación que superó todas las previsiones. La combinación de libro-disco y nuevo repertorio en los conciertos de presentación está marcando un momento especialmente significativo en su trayectoria, reflejado ahora en la rápida venta de entradas.

El álbum, compuesto por 13 temas originales, defiende la figura de la cantante y autora, alejándose de las sobreproducciones para ofrecer una propuesta limpia, directa y cuidada. La melodía y la letra marcan el ritmo emocional de un espectáculo que busca recuperar la autenticidad sonora.

SÉS estará acompañada por Sabela Galbán, Hirahi Afonso, Tito Calviño y Mayfer Pinto, un elenco que contribuye a crear una atmósfera cálida, honesta y llena de fuerza escénica sobre el escenario del Colón.

Con nueve discos publicados y un camino marcado por la independencia creativa, Sés continúa fortaleciendo una relación muy sólida con el público gallego. La apertura de una segunda fecha permitirá atender la elevada demanda y ofrecer una nueva oportunidad para disfrutar de un directo intenso, vibrante y centrado en la palabra.