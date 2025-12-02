Ultraligera, nuevo confirmado para el Caudal Fest 2026 en Lugo.

Ultraligera actuará en el Caudal Fest 2026. Así lo ha anunciado este martes la organización del festival, que suma de esta forma a uno de los mayores fenómenos musicales del momento en España. El grupo, que se ha convertido en una de las propuestas más demandadas por festivales y ciudades de todo el país, continúa su ascenso meteórico tras colgar el cartel de "no hay entradas" en siete conciertos consecutivos en la Sala La Riviera de Madrid, reuniendo a más de 14.000 personas en total.

La confirmación de Ultraligera se suma al anuncio realizado la semana pasada, en el que el festival desveló sus primeros artistas para la edición 2026, generando un enorme entusiasmo entre el público gallego y nacional. Caudal Fest refuerza de esta forma aún más un cartel que promete situarse entre los más destacados del calendario musical estatal.

Las entradas, ya a la venta

El ritmo de venta de entradas continúa siendo extraordinariamente alto, lo que permite prever que Caudal Fest volverá a posicionarse en 2026 como el tercer festival más grande de Galicia, consolidando así su impacto cultural, social y económico en Lugo y en toda la comunidad.

Caudal Fest 2026 es una iniciativa impulsada y apoyada por el Concello de Lugo, que continúa apostando por un evento que se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la ciudad. Además, el festival cuenta también con el respaldo de la Deputación de Lugo y de la Xunta de Galicia a través del programa de Turismo Concertos do Xacobeo, fundamentales para seguir impulsando este proyecto musical referente en Galicia.