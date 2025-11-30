El Coro Gaos regresa a A Coruña con un segundo premio en el prestigioso Certamen Coral de Avilés

El Coro Gaos ha vuelto este domingo a A Coruña con una sonrisa y un nuevo reconocimiento bajo el brazo. La agrupación logró el segundo premio en el XLI Certamen Coral Villa de Avilés, uno de los concursos corales con más trayectoria del norte de España, celebrado este fin de semana en Asturias.

El conjunto coruñés destacó por su solvencia técnica y su interpretación, situándose entre los mejores del certamen, que reunió a formaciones de diferentes puntos del país.

El concurso se desarrolló los días 29 y 30 de noviembre y contó con un jurado especializado que valoró la afinación, la calidad tímbrica y la coherencia artística del repertorio.

La actuación del Coro Gaos fue especialmente aplaudida por el público, que llenó el auditorio avilesino durante las dos jornadas.

La entidad ha avanzado además que las próximas semanas estarán cargadas de actividad. El coro participará en la ópera Pelléas et Mélisande el 5 de diciembre, cerrando la temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña, una cita que consideran "especialmente significativa" por su complejidad musical.

También estarán presentes en el encendido de luces de la FIBS Padre Rubinos el 9 de diciembre, donde ofrecerán una actuación adaptada al espíritu festivo de la fecha.

La agenda continuará con varios compromisos tradicionales de estas fechas: un concierto de Navidad en la Iglesia de los Franciscanos el día 12 y el XIV Concierto de Navidad de la FIBS Padre Rubinos, que tendrá lugar el 22 de diciembre en el Palacio de la Ópera, un escenario habitual para la formación.

Ya en 2026, el Coro Gaos formará parte del Proyecto Chorus, un macroevento musical que reunirá en el Coliseum a más de 500 voces, junto a la OSG y la JOSG, bajo la organización de la Consellería de Educación e Innovación Tecnológica.