Tinho (22 años), asombra en OT 2025 con una canción en gallego: "Quería hablar de todos los años de represión"

Operación Triunfo celebró ayer su gala número 10, en la que Tinho, el único gallego de la edición, se proclamó favorito con el 30% de los votos. El coruñés logró este reconocimiento con la canción Tempestades de Sal, de Sés.

En el reparto de temas de la pasada semana, Noemí Galera y Manu Guix le asignaron a Tinho una canción que defendió con garras y dientes, logrando no solo una actuación memorable, sino también convertirse en favorito, lo que le otorgó inmunidad y le libró de la nominación del jurado.

Tinho (22 años) se ha consolidado como uno de los concursantes más queridos de OT 2025. El gallego destaca por su carisma y sentido del humor, cualidades que le han permitido ganarse el cariño del público.

En la última gala, conectó especialmente con la audiencia gallega, tras interpretar Tempestades de Sal, de Sés, un tema cuya letra reivindicativa refleja la lucha constante contra las injusticias y la opresión.

"No quería irme del concurso sin hacer algo en gallego. Y algo con mensaje" Tinho (22 años), concursante de OT 2025

"No quería irme del concurso sin hacer algo en gallego. Y algo con mensaje y un significado que no fuera solamente «Ay, cómo me gusta Galicia»; hablando de la cultura y todos los años de represión que vivimos todas las zonas que hablamos otras lenguas en este país", confesó Tinho tras ser preguntado por Chenoa.

El gesto, muy aplaudido en el plató, también ha tenido una fuerte repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios han agradecido su valentía. "Alguien lo tenía que decir", comenta Judith, mientras que Ester añade en catalán: "Moltes gràcies".

Con el 30% de los votos, Tinho se proclamó favorito de la Gala 10 de OT gracias a su interpretación de Tempestades de Sal. Además de obtener la inmunidad, que lo libró de una posible nominación del jurado, también ganó una experiencia ING para él y la persona que elija, junto a un premio de 3.000 euros.

"¿Te imaginas en la final?", preguntó Chenoa, a lo que Tinho respondió con sinceridad: "Ojalá, yo quiero. Llegados a este punto todos queremos, pero hay el nivel que hay, y yo por respeto a mis compañeros no te voy a decir".

Operación Triunfo entra ya en la recta final. El próximo martes 2 de diciembre se celebrará la Gala 11, en la que la dinámica cambia por completo: el favorito dejará de ser inmune, el jurado calificará con notas y elegirá a tres finalistas, los profesores seleccionarán un cuarto finalista y el público votará por el quinto.

Entonces, ¿será Tinho finalista de OT? Aún es pronto para asegurarlo, pero sí se puede afirmar que el gallego ha sido favorito en dos ocasiones durante la edición de 2025, gracias a un concurso impecable en el que han destacado actuaciones como Beautiful things y I wanna be your slave.