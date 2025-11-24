Javi Maneiro deja Heredeiros da Crus y el grupo gallego cancela sus próximos conciertos

Javi Maneiro deja Heredeiros da Crus. El conocido vocalista del grupo ha decidido poner fin a su etapa en una de las bandas más reconocidas de Galicia, que cancela sus próximos conciertos a la espera de poder ofrecer más información. Maneiro presentó el año pasado su nuevo álbum, con el que celebraba 10 años de carrera en solitario tras haber superado un accidente cerebrovascular que llevó al grupo a cancelar su gira 30 aniversario en 2022.

"Javi Maneiro decidiu poñer fin á súa etapa en Heredeiros da Crus. O seu talento, a súa enerxía e a súa personalidade deixan unha pegada profunda na banda, nos escenarios e, por suposto, en cada unha das persoas que formamos parte deste proxecto. Agradecémoslle sinceramente todo o camiño percorrido con nós e desexámoslle o mellor nesta nova etapa que agora inicia", señala el grupo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La banda reconoce que se encuentra en un momento "de profunda conmoción" y que no puede ofrecer más información sobre su futuro, "que está aínda por definir". Heredeiros da Crus, sin embargo, sí ha confirmado que cancela los conciertos que tenía programados en el Inverfest (31 de enero ) y Exporock (14 de marzo), así como las negociaciones que tenían en marcha para 2026.

"Lamentamos as posibles molestias ocasionadas tanto ás organizacións como ás persoas que tiñan previsto acompañarnos nestas datas, e agradecemos sinceramente a súa comprensión", concluye el comunicado que el grupo ha publicado en redes sociales.

Heredeiros da Crus es uno de los grupos más queridos en Galicia. Nacido en Ribeira en 1992, el grupo cosechó un gran éxito durante la década de los 90 y regresó a los escenarios en 2012 tras una pausa de siete años. Desde entonces, Heredeiros da Crus no se ha bajado de los escenarios: este verano tocó en O Asalto ao Castelo, el Festival da Luz, las Festas do Cristo de O Porriño o el Rock in Cambre.