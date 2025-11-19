Primer adelanto del cartel del Caudal Fest 2026 de Lugo: Lori Meyers, Siloé y Pignoise, entre otros

El Caudal Fest cosechó este 2025 un gran éxito y ya calienta motores para la edición de 2026. El tercer festival más importante de Galicia, que se ha consolidado como un referente musical a nivel peninsular, ha anunciado este miércoles algunos de los artistas que formarán parte del cartel del próximo año, con Siloé, Lori Meyers o Pignoise entre ellos.

Considerado un evento imprescindible para los amantes de la música contemporánea, el festival tiene una gran importancia en Lugo, que ofrece un marco inigualable para la música en directo. Así, se fortalece la conexión entre cultura, ciudad y público en un evento que ya tiene fechas para la edición 2026: será los días 18 y 19 de septiembre.

Lori Meyers, la emblemática banda granadina de indie-rock conocida por sus melodías pegadizas y directos llenos de energía que han marcado a varias generaciones, es una de las primeras confirmaciones del Caudal Fest 2026. Siloé, procedente de Castilla y León, combina pop y rock con letras introspectivas y emocionantes que conectan profundamente con su público.

El cartel se completa con bandas consolidadas y emergentes como Pignoise, veterana del pop-rock español que ha marcado a varias generaciones con sus himnos; La La Love You, que mezcla pop punk y humor con un directo cargado de diversión; y Sexy Zebras, conocidos por su fuerza escénica y su potente sonido rock alternativo. Taburete aporta su estilo cercano y coreable, combinando pop, rock y ritmos latinos, mientras que Barry B sorprende con un sonido fresco que mezcla pop y electrónica de manera innovadora.

Primer avance del cartel del Caudal Fest 2026. Cedida

Sanguijuelas del Guadiana destacan por su energía y estilo único dentro del rock independiente, y Besmaya aporta sensibilidad y frescura a su potente propuesta musical. La reconocida Anni B Sweet vuelve a la programación con su delicadeza vocal y la intensidad emocional de sus composiciones, mientras que el joven talento Inazio cautiva con un directo intimista y un estilo que mezcla géneros de manera sorprendente.

Los abonos, a la venta el viernes

Caudal Fest cuenta con el apoyo institucional del Concello de Lugo, formando parte de la campaña "Lugo, Parte Do Teu Camiño", que busca poner en valor la ciudad como destino cultural y turístico. Además, cuenta con la colaboración de la Deputación de Lugo y, como no podía ser de otra manera, del Turismo de la Xunta de Galicia, integrándose en la programación oficial de Concertos Do Xacobeo, reforzando así su papel como evento cultural de primer nivel en la región.

"Lugo leva anos demostrando que ten todo o necesario para consolidarse como un dos grandes referentes da música indie no noroeste peninsular. O éxito do Caudal Fest é a mellor proba de que a nosa cidade non só é patrimonio, historia e calidade de vida, senón tamén cultura contemporánea, talento e creatividade", aseguró el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, durante la presentación del adelanto.

El regidor, además, destacó la ciudad como destino que acoge grandes eventos: "Que Lori Meyers, Siloé, Ultraligera e tantas outras bandas aposten por Lugo non é casualidade: é o resultado dunha aposta firme pola cultura e pola capacidade que temos como cidade para organizar eventos que deixan pegada. Lugo é música, Lugo é cultura e Lugo é un destino que non deixa de medrar".

Los abonos para Caudal Fest 2026 estarán disponibles a partir del viernes 21 de noviembre a las 12:00 horas en los canales oficiales del festival.