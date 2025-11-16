Cancelado en A Coruña el concierto de Anuel AA de esta noche en el Coliseum

Este domingo, 16 de noviembre, estaba previsto que el artista puertorriqueño Anuel AA actuase en el Coliseum de A Coruña como parte de su gira europea, bajo el título Europe Tour 2025. Sin embargo, la productora del evento, Venues Producciones, ha informado esta mañana de la cancelación del concierto debido a "causas ajenas" asociadas con una enfermedad del cantante.

Así lo han manifestado a través de un comunicado en sus redes sociales: "Desde Venues Producciones hemos hecho un gran esfuerzo para poder traer a Anuel AA a La Coruña. Sin embargo, debido a la enfermedad del artista y por causas ajenas a nuestra organización, el evento ha sido cancelado".

Asimismo, la productora señala que se procederá a realizar el reembolso íntegro del importe de las entradas adquiridas y, que este se realizará por medio del canal a través del cual fueron compradas. Por último, han querido agradecer "profundamente la comprensión y el apoyo del público".

La actuación de Anuel en A Coruña no ha sido la única de su paso por España que se ha cancelado. El pasado viernes, el cantante tenía previsto realizar su primera actuación en nuestro país en Valencia, pero la fecha se aplazó al 27 de noviembre. Además, este mismo sábado debía subirse al escenario en Sevilla, pero la actuación también se suspendió, debido a la lluvia, y se reprogramó para el 29 de noviembre.