La Orquesta Gaos presenta en A Coruña su 17ª temporada: esta es la programación

La Orquesta Gaos ha dado a conocer este martes la programación de su 17ª temporada, que comenzará en diciembre y se alargará hasta junio de 2026. El proyecto abierto, colaborativo y educativo que trabaja conjuntamente con fundaciones, escuelas artísticas y asociaciones abrirá este 2025 una segunda sede en Cambados.

El director artístico y musical de la Orquesta Gaos, Fernando Briones, dio a conocer todas las novedades en una rueda de prensa celebrada en el Teatro Colón en la que estuvo acompañado por el concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, así como por el edil de Cultura de Cambados, Liso González, y el director xeral de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo Lorenzo.

La Orquesta Gaos iniciará esta temporada el sistema de taquilla inversa en tres de las citas musicales del Teatro Colón. "Se trata de reivindicar el valor de la cultura, adaptándonos a lo que cada persona puede aportar. Quienes asistan a estos conciertos podrán acceder libremente al recinto y, al finalizar, realizar su aportación económica, que nos permite seguir creciendo y haciendo posible este proyecto, señaló Briones.

"Es un sistema que nunca se ha aplicado en A Coruña, pero estamos convencidos de que funcionará, porque ofrecemos espectáculos de calidad y confiamos en que el público sabrá valorarlos. Al mismo tiempo, somos conscientes de que no todas las personas cuentan con la misma capacidad económica, pero sí con el mismo deseo de disfrutar de la música", dijo el responsable de la Orquesta.

Una amplia programación

Fernando Briones también explicó la programación para esta 17ª temporada, entre la que destacó el concierto de Ismael Serrano en el Palacio de la Ópera el próximo 14 de diciembre. El artista estará acompañado por la Orquesta Gaos, de forma que las composiciones más importantes de su carrera alcanzarán una nueva dimensión. Las entradas están disponibles a través de ataquilla.com.

"No es la primera vez que trabajamos en este formato con cantantes, y la experiencia nos ha demostrado que las emociones se viven de una manera completamente distinta. Estamos seguros de que el público disfrutará enormemente de este concierto", aseguró el director artístico.

Otra de las fechas más destacadas en el calendario de esta temporada será el ya tradicional concierto solidario en colaboración y a favor de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. El evento será el 22 de diciembre en el Palacio de la Ópera (20:30 horas) y el día 23 en el salón de Congresos y Exposiciones José Peña (20:30 horas) Las entradas, también a la venta a través de ataquilla.com.

Los asistentes podrán disfrutar de la unión artística de la Orquesta Gaos, el Coro Gaos y la Escuela de Danza Druída. "En esta cita, el público tendrá la oportunidad de participar en una iniciativa social y, al mismo tiempo, disfrutar de un recorrido por bandas sonoras que han marcado a distintas generaciones, como Star Wars, Avatar, ET, Forrest Gump o Cómo entrenar a tu dragón", señaló Briones.

El director artístico, por otro lado, destacó que una temporada más una de las grandes apuestas de la Orquesta Gaos es la vertiente formativa: "Seguimos contando con Andrea Vilar, responsable de realizar la introducción didáctica en los conciertos. De este modo, facilitamos la escucha y rompemos posibles prejuicios, dejando claro al público que la música clásica sigue siendo plenamente actual y puede convertirse en un espacio único para emocionarse y abrirse a nuevas experiencias".

Calendario en A Coruña y Cambados

El 1 de marzo en el Teatro Colón de A Coruña (20h) y el 28 de febrero en el salón de Congresos y Exposiciones José Peña, de Cambados (19:30h) son las fechas para el concierto Futuro, una apuesta por el talento de las nuevas generaciones, protagonizado por Álvaro Martínez Ruíz, Sofía Vidal y Celia Órpez, ganadores del II concurso de las Jornada de la Flauta en Galicia.

Los tres, con edades entre los 10 y 15 años, interpretarán obras de Gluck, Chopin y Borme. Estarán acompañados por la Orquesta Gaos que completará el programa con Guía de Orquesta para Jóvenes, de Britten.

El 19 de abril en el Teatro Colón, A Coruña (20:00 horas) y el 28 en el salón de Congresos y Exposiciones José Peña de Cambados (19:30 horas) serán las citas del concierto Rossini, protagonizadas por el fagotista Esteban García que interpretará el Concierto para fagot y orquesta. Un programa que se completará con la suite La boutique fantasque de Respighi.

La temporada finalizará con el concierto Groove!, que se realizará el 28 de junio en A Coruña, en el Teatro Colón (21:00 horas) y el 27 a las 20:00 horas en el salón de Congresos y Exposiciones José Peña, de Cambados. En estos la Orquesta Gaos, con el acordeonista Nuno Estévez como solista, ofrecerá un repertorio marcado por el ritmo, la vitalidad y la energía de las obras de Bernstein, Galliano, Copland y Márquez.