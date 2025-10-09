Caos para comprar las entradas del concierto de Alejandro Sanz en A Coruña: "Tardé cuatro horas"

Los fans de Alejandro Sanz han sufrido esta mañana para poder hacerse con una entrada para su gira Y ahora qué. Varios problemas a la hora de poder adquirir las localidades a través de la web han hecho que muchos estuviesen horas intentando acceder, también para poder ir al concierto que el artista dará en A Coruña el 18 de julio de 2026.

"Á páxina quedaba bloqueada mentres cargaba para meterte na cola.. Se refrescabas, dicíache que había un problema", asegura una de las personas que ha estado este jueves intentando comprar las entradas. En su caso, además, son para un familiar al que le hace mucha ilusión poder ver al cantante en directo. "Tardei catro horas", señala, ya satisfecha por haberlo logrado.

Y es que una vez dentro de la web del artista, los fans eran redirigidos hacia la página de El Corte Inglés, donde les saltaban mensajes como "No hemos detectado conectividad en los últimos 300 segundos. Lo sentimos, has perdido tu posición en la cola". Algo que le ocurrió a esta joven coruñesa en varias ocasiones hasta que finalmente logró llegar al final.

"Cando entrei, avísante de que necesitas unha conta en El Corte Inglés e non che deixaba creala. Menos mal que tiña unha", respira aliviada. Y es que si no la hubiese tenido, habría sido expulsada de la cola para comenzar de nuevo el proceso, tal y como han denunciado varios usuarios en redes sociales.

@elcorteinglesac que está pasando con las entradas de Alejandro Sanz? Llevo desde las 10:00 intentando entrar en la página , ya ni siquiera intentando comprar ( porque es imposible ) cuando estás a punto de entrar hay un error y te manda para atrás … así desde las 10:00… — Elena ✨🩰🎀 (@Elena_Moreno_) October 9, 2025

El problema para hacerse con una entrada para ver en concierto a Alejandro Sanz no solo ha afectado en el caso del concierto de A Coruña. Personas que quieren ver al artista en otros puntos de España han reportado los mismos fallos, lo que ha generado desesperación entre los fans del cantante andaluz.

A Coruña, una de sus citas nacionales

Sanz actuará en el muelle de Batería el 18 de julio: es la primera confirmación del ciclo Coruña Sounds 2026. La ciudad herculina se suma así a otras localizaciones en las que actuará, como Sevilla, Valencia, Bilbao, Mallorca, Barcelona, Madrid, Gijón, Murcia o Fuengirola.

Consolidado como uno de los artistas españoles más influyentes a nivel internacional, Alejandro Sanz debutó en la música en 1991 con Viviendo Deprisa y, desde entonces, no ha parado. Autor de grandes éxitos, ha logrado vender 25 millones de discos a lo largo de su carrera.

Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Camila Cabello, The Corrs, Laura Pausini, Camilo, Alejandro Fernández, Andrés Calamaro, Marc Anthony, Pablo Alborán, Joaquín Sabina o el legendario Tony Bennett son algunos de los artistas con los que ha colaborado.