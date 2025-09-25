Así se transforma el Coliseum de A Coruña para acoger el concierto a 360 grados de Quevedo

Quevedo aterrizará este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, en el Coliseum de A Coruña con su gira 'Buenas Noches Tour'. Más de 21.000 personas podrán disfrutar de los dos conciertos, que transformarán la disposición habitual del estadio en un escenario 360º y que permitirán al público situarse alrededor del mismo, ocupando la totalidad de su aforo.

El cantante canario vuelve a visitar la ciudad herculina consolidado como uno de los artistas más importantes de la escena de la música urbana a nivel mundial y con una propuesta escénica a la altura de los más grandes shows del momento. En total, cada noche más de 10.000 personas asistirán en A Coruña a los dos shows, convirtiéndose en el cantante que más público reunirá este año en Galicia en un concierto en un recinto cubierto.

El montaje del escenario 360º, en el que trabajan operarios desde el martes, permitirá que el público ocupe el espacio, de forma circular, en su totalidad —incluyendo así zonas como el anfiteatro o la mitad del tendido bajo, habitualmente cerradas para los eventos musicales—. La anterior ocasión en la que el Coliseum tuvo esta disposición fue en 1992, cuando acogió la gira de Frank Sinatra.

De este modo, 33 años después, el Coliseum podrá disponer de todas sus localidades para ser testigo de una de las grandes citas musicales del año en Galicia y en el noroeste peninsular: según los datos de venta de entradas de las dos paradas gallegas de 'Buenas Noches Tour', que cuenta con el apoyo del Concello de A Coruña y de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia —y de la iniciativa Concertos do Xacobeo—, un 70% del público es de Galicia, pero un 20% procede de Asturias, Castilla y León y Madrid, y otro 3% viene de Portugal.

Las entradas para el directo del jueves 26 ya están agotadas desde hace meses, pero para aquellos que aún quieran acudir, la segunda fecha todavía dispone de las últimas 500 localidades a través del siguiente enlace.

Con motivo de este cambio de distribución en el recinto, este jueves tuvo lugar la presentación del evento, en la que estuvieron presentes Xaime Casas, responsable de Idea Rock y promotor del evento, el conselleiro de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, y la subdelegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.

Quevedo empezó la gira el pasado mes de febrero en Madrid con tres veces 'sold out' en el Movistar Arena, para continuar por Latinoamérica. A su regreso, Quevedo llenó los principales recintos de Las Palmas, Bilbao, Barcelona y Málaga. Este fin de semana actuará en el Coliseum de A Coruña, el mayor espacio de eventos indoor de Galicia, antes de cerrar la gira estatal en Valencia el 2 de octubre.