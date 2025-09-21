El ferrolano Coke Couto, el músico que retrata "la fragilidad" de sus raíces en el mar

Madrid se abre como un nuevo escenario para Coke Couto, el joven ferrolano de 19 años que, con 11 ya de trayectoria a sus espaldas, empieza a consolidar un camino marcado por la honestidad creativa y el amor por la composición.

Con los pies descalzos, símbolo de conexión con lo terrenal, y la mirada puesta en el mar de su Ferrol natal, Couto presenta su nuevo single De Hielo, en donde rinde homenaje a la tierra que le vio nacer y al mar que baña sus costas. Eso sí, marcado por la morriña que tanto caracteriza a aquellos que se van.

A De Hielo le acompaña un reportaje fotográfico a manos del prestigioso fotógrafo Angelo Ramos, siendo este su primer trabajo musical, en una sesión en la pescadería Rodolfo Ucha y en el puerto de Ferrol. "Quería hacer las fotos en Ferrol porque cuando te vas y te falta lo echas más de menos”", explica Couto, "Vivir en Ferrol te conecta con el mar, con el norte, con la esencia de la naturaleza marina".

De esa morriña también nace el significado de la canción, del momento vital que vive el cantautor, tras un año lejos de su tierra para apostar por el sueño de la música en la capital. En ella habla de ese hielo que cuando pasa a su estado líquido se convierte en "fluidez, inestabilidad y adaptabilidad", pero en estado sólido "y siendo lo mismo, es estabilidad y robustez".

"Quise retratar esa fragilidad de mis raíces que están en el mar y que te tienes que hacer de hielo para subsistir, hacerte mayor y consolidarte", describe el cantante.

Este trabajo se suma a un largo currículum a pesar de la corta edad del artista, como la interpretación de uno de los personajes de la película Valentina, ganadora de un premio Goya, la participación en programas de televisión como Got Talent o Idol Kids y la creación de su propia banda de rock, The Kids Bands, que le llevó a subirse a escenarios de toda Galicia desde que tenía ocho años.

"Yo lo hacía porque me gustaba como quien va a jugar un partido de fútbol de pequeño", recuerda el artista, "un día en un festival en Madrid, otro día en el Nachiños Fest, otro doblando a Valentina... A lo largo de mi vida fui acumulando cosas".

Una trayectoria extensa que, sin embargo, para el artista apenas comienza: sigue en un proceso de autodescubrimiento y de búsqueda de su sello personal. Por eso, y por la inmediatez que domina hoy la industria musical, aún no se plantea publicar un disco.

"Ya no se ven videoclips de tres minutos y las canciones duran dos o tres minutos porque hacemos cosas mientras las escuchamos, si no estoy seguro de que durarían 30 segundos" Coke Couto, artista ferrolano

"Un álbum es algo que consolida tu proyecto musical, tienes que tener las cosas muy claras artística y musicalmente...y a mí me gusta experimentar", comenta el músico, haciendo referencia de nuevo a su vida en la capital, en la que todavía siente que puede absorber nuevas influencias que le hagan evolucionar a nivel artístico.

Además, en la industria actual tienen muy buena acogida los singles porque "todo es rapidísimo: las noticias, los vídeos... La gente no tiene paciencia", reflexiona el joven, "ya no se ven videoclips de tres minutos y las canciones duran dos o tres minutos porque hacemos cosas mientras las escuchamos, si no estoy seguro de que durarían 30 segundos".

Para Coke Couto, la rapidez de la sociedad también tiene su lado positivo: los singles permiten crear múltiples experiencias y presentaciones. La próxima será en Madrid, el 2 de octubre en la Sala Molinna 37, donde interpretará De Hielo.

"Madrid es más complicado, pero hay más oportunidades"

Coke Couto reconoce que su etapa en Ferrol le dio seguridad, pero también una especie de espejismo: "De mi edad era el único que hacía este tipo de cosas con experiencia. Tenía mi público, me contrataban, llenaba los bares y chiringuitos cada verano. Eso te crea la falsa seguridad de que, si funciona en tu ciudad, funcionará también fuera".

El salto a Madrid le enfrentó a una realidad diferente: "Te encuentras con mucha más gente como tú, incluso mejor y con más experiencia", reconoce, y añade: "Pero no hay que obsesionarse, lidias con eso descubriéndote... Madrid es más complicado, pero hay más oportunidades y esas oportunidades llegan si sabes quién eres".

El artista, asimismo, enaltece la evolución cultural que se está viviendo en Ferrol en los últimos años. "Ahora se está descubriendo más la cultura: esa esencia, gracia y valor de Ferrol se está poniendo en auge con iniciativas como el Nachiños Fest", festival indie en el que también participó.

Además, este año se mudó al puerto de Curuxeiras, donde tocar frente al mar, para Coke, es un elemento diferencial en nuestra tierra, pues es "el mejor escenario y camerino de la historia, un elemento de inspiración inagotable".