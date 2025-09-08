Cano cancela su concierto de este jueves en el Coliseum de A Coruña

El artista urbano Cano se ha visto obligado a cancelar su actuación en A Coruña ante la necesidad de reestructurar la gira 2025 por su incompatibilidad con otros de sus compromisos profesionales. Estaba previsto que el cantante visitase el Coliseum el jueves 11 de septiembre.

Así lo ha notificado el organizador del evento, junto a que se procederá al reembolso del importe de las entradas al público a través del mismo canal por el que fueron adquiridas. Asimismo, señalan que lamentan las molestias que esta situación pueda ocasionar.

David Cano Calleja es un artista madrileño que, según su perfil de Spotify, "ha revolucionado la escena musical urbana con su estilo único, fusionando pop y electrónica con toques de cante flamenco. Comenzó su carrera con tan solo 17 años y en cuestión de pocos años su evolución artística le hizo pasar de actuar en pequeñas salas a llenar pabellones de miles de personas por todo el país".