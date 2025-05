Martín, coruñés que opta a entrar en Operación Triunfo 2025: "Vivo para la música"

Martín tiene 21 años y las ideas claras. "Aún no vivo de la música, pero sí vivo para la música", afirma tan solo unos días después de haber superado las primeras fases del casting de Operación Triunfo y lograr el acceso a la fase final que se celebrará en Barcelona.

El coruñés es uno de los cientos de gallegos que esta semana se presentaron al casting de OT en Santiago. Una experiencia que ahora define como muy buena porque "conoces a gente súper guay y súper talentosa. Es una experiencia magnífica".

Junto a Francesca, Judith, Carla y Ryan, Martín es uno de los gallegos que más destacó en las pruebas celebradas en Santiago. Tanto, que sus cortas actuaciones en el casting, en el que cantó primero Stand By Me y luego Loose Control de Teddy Swims, se pueden ver desde hace unos días en cuentas de redes sociales que siguen el programa. "Es impactante ver el impacto que tiene el programa en redes. Entrar en TikTok y verte a ti mismo, es raro", reconoce.

En Santiago, Noemí Galera fue la encargada de darle la noticia de que pasaba a la siguiente fase. "No me lo estaba creyendo porque claro, con todo el talento que había ahí, yo pensaba: 'Me voy para mi casa'. Pero no fue así y no me lo podía creer. Estaba súper eufórico", relata.

El VEREDICTO del grupo 1



Pasan de fase MARTÍN, FRANCESCA, JUDITH y CARLA#OTSantiago pic.twitter.com/ePqFltxu43 — #OT2025 (@OT24h) May 12, 2025

En las próximas semanas compaginará la preparación para la fase final del casting con otras pruebas, las de acceso al Conservatorio Superior en canto jazz y lírico, después de formarse en este último en el Conservatorio.

A Martín la pasión por la música le viene desde pequeño, cuando ya se dedicaba a cantar e inventarse canciones de todo tipo y con grupos como The Beatles entre sus más escuchados. Ahora entre sus referentes están también Benson Boone, Teddy Swims o Billie Eilish.

Este coruñés también cuenta con experiencia televisiva. El año pasado logró estar en la final de Factor X con la boy band coruñesa Another Wasted Year (AWY), con la que compitió en el programa en el equipo de Willy Bárcenas. Con este mismo grupo actuará dentro de poco en Santiago de Compostela dentro de Los40 Pop 2025 donde compartirá cartel con Depol, Javi Chapela o la extriunfito Ruslana, a quien también admira.

Para Barcelona todavía no ha escogido qué canciones cantará, aunque no descarta probar con algún tema de Queen.

Lo que sí tiene claro es que, independientemente de lo que pase con Operación Triunfo, se dedicará a la música. "No quiero hacer otra cosa. Estoy seguro", afirma. Para Martín, entrar en OT "significa todo. Es una vía para poder dedicarse a la música y eso es lo que yo quiero en mi vida, sea de la forma que sea", declara.