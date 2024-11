Estos son los grandes conciertos de A Coruña en el mes de diciembre de 2024

La agenda cultural y musical de A Coruña sigue sumando fechas y espectáculos. En los últimos días se han conocido confirmaciones de conciertos de primer nivel para el próximo año 2025, como Chayanne, Leiva, Myke Towers o Miguel Bosé. Sin embargo, para esas actuaciones aún habrá que esperar varios meses.

En lo que resta de 2024, la agenda musical de la ciudad también cuenta con grandes conciertos, pudiendo disfrutar durante el mes de diciembre de artistas de la talla de Rod Stewart o los gallegos Triángulo de amor bizarro. También se podrá ver a varias bandas tributo de artistas míticos como Tina Turner o Eric Clapton, para cerrar el año con bandas sonoras originales de películas.

1 y 15 de diciembre: Banda Municipal de Música

La Banda Municipal de Música da Coruña en una imagen de archivo. Concello A Coruña

La programación de la Banda Municipal de Música de A Coruña sigue su curso para estos meses de noviembre y diciembre. El Teatro Colón acogerá dos nuevos conciertos de la formación los días 1 y 15 de diciembre, ambos a las 12:15 horas.

6, 7, 20 y 21 de diciembre: Orquesta Sinfónica de Galicia

Orquesta Sinfónica de Galicia. @OSGalicia en X

Los cuatro conciertos serán en el Palacio de la Ópera. El 6 y 7 de diciembre llegarán con El Mesías junto a Carlos Mena a las 20:00 horas. Por otro lado, los días 20 y 21 de diciembre llevarán a cabo una actuación conjunta con Tim McAllister y Stéphane Denève, también a partir de las 20:00 horas.

14 de diciembre: Ana Mena

Ana Mena.

Ana Mena, una de las sensaciones del pop español en la actualidad, regresa a A Coruña con su premiado álbum Bellodrama, además de nuevos éxitos para acercar a sus fans una noche repleta de emoción y energía. La cantante malagueña actuará en el Coliseum de A Coruña el 14 de diciembre a las 22:00 horas.

14 de diciembre: Andrés Suárez

Andrés Suárez.

El cantante ferrolano actuará en A Coruña con su último trabajo, Viaje de Ida y Vuelta, junto a su banda. Con este álbum, Andrés Suárez ha llegado a ser número uno en ventas, suponiendo una evolución personal y artística que se ve reflejada en sus melodías. La actuación será el 14 de diciembre en el Palacio de la Ópera a las 20:30 horas.

15 de diciembre: Rod Stewart

Rod Stewart durante un concierto.

El artista británico Rod Stewart será el encargado de cerrar la edición 2024 de O Gozo Festival, poniendo el broche de oro a una serie de actuaciones que han traído a Galicia a grandes artistas como Ed Sheeran o Maná. El concierto de Rod Stewart en A Coruña será el 15 de diciembre en el Coliseum, a partir de las 21:00 horas.

19 de diciembre: Tina Turner Happy Days

Tina Turner, en una imagen captada en 1984.

Grandes del Góspel recordará en la Navidad del 2024 la figura de esta leyenda de la música popular en el 50 aniversario de la grabación de The Gospel According To Ike & Tina Turner. El repertorio incluirá una selección de temas del disco, algunos temas célebres de la gran cantante y clásicos del góspel interpretados con el inconfundible estilo soul de South Carolina. El Concierto será en el Palacio de la Ópera el 19 de diciembre a las 20:30 horas.

20 de diciembre: Triángulo de amor bizarro

Isa Cea, Rafa Mallo y Rodrigo Caamaño, en una foto promocional de Triángulo de Amor Bizarro.

El grupo de Boiro vuelve a A Coruña tras arrasar en la playa de Riazor como parte de la última edición del Festival Noroeste Estrella Galicia. Isa Cea, Rafa Mallo y Rodrigo Caamaño regresan a la ciudad en un formato más íntimo que el del verano, con una actuación en la Sala Garufa en 20 de diciembre a las 22:00 horas.

21 de diciembre: 24 Nights. Eric Clapton Tribute Show

Eric Clapton durante un concierto en una imagen de archivo. Europa Press

A Coruña recibirá a la banda tributo 24 Nights, que rendirá homenaje a uno de los mejores y más reconocidos guitarristas de los últimos tiempos, como es Eric Clapton. El grupo homenajeará a la figura y trayectoria musical del artista inglés. El concierto será el sábado 21 de diciembre a las 22:00 horas en la Sala Garufa.

27 de diciembre: Brothers in band, the very best of Dire Straits

Dire Straits.

Se trata del mayor espectáculo internacional en homenaje a la banda dIRE sTRAITS, bROTHERS iN bAND recorre Europa visitando distintos países con su renovado The Very Best of dIRE sTRAITS, transportándonos en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que se incluye en la memoria colectiva de varias generaciones. Actuarán el 27 de diciembre a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera.

30 de diciembre: John Williams y Hans Zimmer

Hans Zimmer. EFE

La Hollywood Symphony Orchestra llegará a A Coruña con las mejores creaciones de los compositores Hans Zimmer y John Williams, autores de bandas sonoras icónicas de la historia del cine como Intersterllar, Gladiator, Star Wars o Harry Potter. El concierto será en el Palacio de la Ópera el 30 de diciembre a las 21:00 horas.