Los grandes eventos que se celebrarán en Santiago este mes de diciembre para despedir el año

El último mes del año llega a Santiago de Compostela cargado de eventos y muchas actividades navideñas. Conciertos de artistas de renombre como Coti o Standstill, los recitales a la luz de las velas de Candlelight, el festival internacional de ilusionismo o un torneo de tango son algunas de las actividades que acogerá Santiago este diciembre.

Además, la Navidad será la gran protagonista del mes, con una amplia variedad de opciones para todos los públicos. Las carreras de Papá Noel y la San Silvestre, numerosas actividades para los más pequeños de la casa, los mercadillos navideños o la fiesta del fin de año son algunos de los planes que te proponemos para disfrutar de la época más mágica del año en Compostela.

Los últimos conciertos de 2024

Imagen del cantautor argentino Coti.

La música volverá a ser una de las grandes protagonistas del mes. El primer concierto será el jueves 5, en la Sala Capitol, donde se subirá al escenario la banda de hardcore punk underground Standstill. Tras su disolución en 2015, los catalanes regresan a los escenarios para volver a reencontrarse con su público. Las entradas están a la venta desde 25 euros.

También en la Sala Capitol actuará uno de los grandes artistas de la música en habla hispana. El cantautor argentino Coti aterrizará en Santiago el viernes 6 de diciembre y, junto a su banda, interpretará algunos de sus temas más conocidos como Nada fue un error o Antes de que salga el sol. Las entradas están disponibles a partir de los 18 euros (más gastos de gestión).

Este mes también actuará en la capital gallega el artista madrileño afincado en Santiago, Marcos Coll. El músico presentará en la Capitol su segundo álbum en solitario, Nómade. Un trabajo en el que fusiona sus experiencias y raíces culturales con músicos de gran talento. Será el sábado 14 y las entradas están a la venta desde los 17 euros.

El grupo de folk compostelano Ailá presentará en Santiago su tercer trabajo, Tradimensional. Un disco en el que rinden homenaje a las vivencias, personificadas en las maestras pandeireteiras, en los tocadores de instrumentos y en las bailadoras que supieron transmitir este patrimonio colectivo. El concierto será el domingo 15 en la Sala Capitol y contarán con muchos invitados sorpresa.

El rapero gallego Hugo Guezeta llega a Santiago para presentar O noso tempo, su primer trabajo en solitario después de su trayectoria en el grupo de rap Son da Rúa. La cita será en 21 de diciembre en la Sala Sónar y las entradas están disponibles desde los 12 euros.

El artistas asturiano Rodrigo Cuevas actuará en Santiago y lo hará por partida doble, los días 19 y 20 de diciembre. Galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, Cuevas presentará en la Sala Capitol su último álbum, Manual de Romería, un disco para la celebración, el disfrute y el devenir de la belleza. Las entradas para ambos días están agotadas.

Torneo de tango

Dos personas bailan tango en una foto de archivo. Shutterstock

Del 6 al 8 de diciembre, Santiago de Compostela se convertirá en la capital del tango con la celebración de la III Internacional de Tango Campus Stellae. Durante tres días, San Martín Pinario acogerá el torneo, en el que contarán con la participación de Constanza Vieyto y Ricardo Astrada, campeones del mundo en 2023 de esta disciplina.

Actividades navideñas

Luces de Navidad en Santiago de Compostela.

El 29 de noviembre Santiago da la bienvenida a la Navidad con el encendido de sus luces. Desde hoy, compostelanos y visitantes podrán recorrer las diferentes calles de la ciudad y descubrir sus iluminaciones artísticas, así como visitar el jardín central y el árbol de Navidad en la Praza do Obradoiro.

Además, los más jóvenes de la casa podrán disfrutar de las diferentes actividades de ocio propuestas para este mes. En total, más de 300 actividades repartidas en diferentes puntos de la ciudad como el rocódromo o la pista de hielo infantil en la Alameda; los talleres y actividades musicales que se desarrollarán en la Praza Roxa; o la visita del Apalpador a los distintos centros socioculturales. Aquí puedes consultar la programación completa para no perderte ningún plan.

Candlelight

Conciertos Candlelight.

El Hotel Monumento San Francisco volverá a convertirse en el escenario de los conciertos Candlelight. La primera cita será el domingo 15 de diciembre, con dos recitales. El primero será un tributo a Hans Zimmer, compositor de famosas bandas sonoras como Time, This Land o A Dark Knight. En el segundo concierto de la tarde sonarán clásicos de la Navidad como It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, de Michael Bublé; Let It Go, de Frozen; We Wish You a Merry Christmas o Danza del Hada de Azúcar de El Cascanueces, de Tchaikovsky.

La siguiente cita será el 28 de diciembre, también con doble sesión de recitales. La primera será el tributo a Coldplay, en el que se podrá disfrutar de grandes hits de la banda británica como Yellow, Fix You, The Scientist, Clocks o Sky Full of Stars, entre otros. Tras él, turno para disfrutar de canciones tan míticas como Waterloo, Mamma Mia, Chiquitita, Dancing Queen o The Winner Takes it All en el tributo a Abba.

Carrera de Papá Noel

Santiago acoge el 22 de diciembre un divertido evento de Papá Noel runners. Carrera Papá Noel Santiago

El domingo 22 de diciembre, las calles compostelanas acogerán uno de los momentos más singulares de la Navidad: la carrera de Papá Noel, un divertido evento en el que los participantes deberán competir vestidos de Papá Noel. Con un recorrido de cinco kilómetros, la salida será a las 11:00 horas desde el centro comercial As Cancelas hasta llegar a la meta, en la Praza do Obradoiro.

Los corredores pueden participar solos o en grupo. Los interesados podrán inscribirse en www.carrerapapanoelsantiago.es hasta el 18 de diciembre o hasta agotar las plazas disponibles.

Espectáculos

Esfínter 4.

Rober Bodegas, Javier Veiga y David Amor se vuelven a juntar en el espectáculo Esfínter 4. Una hora y media de puro humor para disfrutar de tres de los humoristas más reconocidos de Galicia, que vuelven como el turrón para juntarse con el público compostelano. La cita será el domingo 22 de diciembre en el Auditorio Abanca y habrá dos sesiones, a las 19:00 y a las 21:30 horas. Las entradas están disponibles en la página web de Ataquilla a partir de los 18 euros.

El 27 y 28 de diciembre, la Sala Capitol acogerá una nueva edición de Ultranoite, un espectáculo para disfrutar de un contrarrelato con mucha retranca. En esta ocasión, volverán a subirse al escenario Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Mónica García, Borja Fernández, Arantza Villar, Diego Anido, Xron y los músicos Xacobe Martínez Antelo, Manuel Cebrián y Carlos Freire.

Festival Internacional de Ilusionismo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Volta (@pedrovolta)

La magia volverá a ser protagonista de la Navidad compostelana con el Festival Internacional de Ilusionismo, Galicia Magic Fest. La octava edición del certamen reunirá en la capital gallega a reconocidos magos internacionales como el coreano Hun Lee, la francesa Léa Kyle o el estadounidense Trigg Watson. Un show para disfrutar en familia de los mejores efectos de magia e ilusionismo. El festival será el 28 de diciembre en el Auditorio Abanca.

Carrera de San Silvestre

Anterior edición de la carrera San Silvestre en Santiago. Concello de Santiago

Como cada 31 de diciembre, Santiago de Compostela acogerá el último evento deportivo del año: la carrera de San Silvestre. La prueba saldrá desde la avenida Xoán XXIII y culminará en la Praza do Obradoiro.

Mercadillos de Navidad

Mercado de Navidad. Turismo Santiago

Otro de los planes imprescindibles de la Navidad es visitar los tradicionales mercadillos navideños. En Carreira do Conde se ubicará el Mercado de Navidad, que se podrá visitar desde el 29 de noviembre al 5 de enero y que contará con más de medio centenar de puestos de decoración, alimentación y artesanía. También habrá mercado en Área Central, que abrirá durante las vacaciones escolares -del 20 de diciembre al 5 de enero-.