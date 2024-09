Si echas de menos la música de los 80, no te puedes perder esta fiesta en O Barbanza

Es habitual escuchar a la generación X (nacidos entre los años 60 y 80) decir que la música de ahora "no es tan buena como la de antes". Y es que el reggaeton no es para todos. No todo quieren bailar con J Balvin, Nicky Jam o Rauw Alejando, muchos prefieren seguir moviendo el esqueleto con Hombres G, Radio Futura, Mecano, Guns N' Roses y Queen, entre otros grandes grupos de la época.

Para todos aquellos que recuerden con nostalgia la época dorada de la música, el municipio de Ribeira, a menos de 1 hora en coche de Santiago de Compostela, ha programado un evento muy especial para este fin de semana con motivo de las fiestas de Santa Uxía.

El sábado, 14 de septiembre, tendrá lugar una fiesta ochentera en los locales de hostelería de la capital del Barbanza. Habrá música, diversión e incluso premios para los asistentes. Se trata de una cita imprescindible para amantes de la buena música que echen de menos grandes éxitos de Nacha Pop, Radio Futura, Zombies y de Alaska en las noches de fiesta.

La fiesta ochentera comenzará a las 13:00 horas y dará paso a la IV edición de la Ruada do Traxe Galego Aires de Dorna, que comenzará su recorrido en el Auditorio Municipal de Ribeira, continuará por las calles Romero Ortiz, Galicia, Rosalía de Castro, Malecón y volverá por Alcalde Fernández Bermúdez y la avenida de la Constitución.

Y por la noche será el turno de la orquesta Mondragón con Javier Gurruchaga, en la plaza del Portado Sol.

Las fiestas de Santa Uxía de Ribeira (A Coruña) tendrán lugar los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre y la programación de este año incluye actos religiosos, varias verbenas, hinchables para los más pequeños de la casa y la inauguración de la muestra colectiva de artistas locales Camiño da Arte, en el Centro Cultural Lustres Rivas.