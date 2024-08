Un cirujano, un ginecólogo y un oftalmólogo, de concierto en A Coruña

Un ginecólogo, un cirujano cardiovascular y un catedrático de oftalmología... No, no es el comienzo de un chiste, sino la formación de un ocasional trío musical que este martes recuperó una vieja tradición veraniega, la de ofrecer un concierto gratuito en A Coruña con el que dar libertad a su pasión melómana. Ocurrió en el local Tío Ovidio, en el Orzán, hubo lleno y hasta gente que no pudo entrar, e invitados en el escenario: el trío se convirtió en sexteto.

No tienen nombre, pero bien podrían haber elegido uno para identificar a una banda tributo a Crosby Stills & Nash, el incompararable supergrupo de folk-rock surgido a finales de los años sesenta en California del que en Tío Ovidio interpretaron algunos temas. Porque el ginecólogo Chema Ríos, el cirujano cardiovascular Manuel Vilches y el oftalmólogo Juan Durán de la Colina son amantes de la música que hasta antes de la pandemia de 2020 se juntaban una vez al año, en verano, para regalar un concierto a amigos, conocidos y curiosos con sus canciones favoritas. En este 2024 volvieron a agarrar sus guitarras y a tocar.

Solo Ríos vive en A Coruña, sus compañeros sanitarios residen en Bilbao y en Madrid. Pero con ese encuentro anual que convirtieron en tradición hace unos veinte años han mantenido un vínculo íntimo entre ellos y con la música, que en la década de los setenta del siglo pasado permitió que se conociesen. "Estudiábamos todos Medicina en Santiago y un día un amigo y yo vimos a dos tocando en las escaleras de la plaza de la Quintana, adonde íbamos a pasarlo bien y a ligar. Tocaban bárbaro, con las voces y las armonías como Crosby Stills y Nash, temas de los 70 en acústico", rememora Chema Ríos.

Un momento del concierto en el local Tío Ovidio de A Coruña.

Así se hicieron amigos Durán, Vilches, Ríos y Fermín, un anestesista de Ourense que el martes faltó pero otros años se ha unido para hacer del grupo un cuarteto, como los mismos David Crosby Stephen Stills y Graham Nash cuando se les unía Neil Young. Y tiempo después los homenajeaban una vez al año juntos. "Todos tenemos nuestras vidas y trabajos, pero acordábamos una fecha, en vacaciones, para dar un concierto sin cobrar".

Marrakech Express, Teach your children o Love the one you’re with sonaron en Tío Ovidio; también canciones de Carly Simon, America, The Mamas and the Papas... y The Beatles, pasión particular de Ríos, que ha tributado en numerosas ocasiones a los fabulosos de Liverpool junto a otros músicos coruñeses. “Un poco de todo, con Bye bye love de los Everly Brothers para acabar”.

En el acogedor escenario de Tío Ovidio, a los amigos médicos les acompañaron esta vez los hijos de Durán de la Colina, Luis y Juancho, y la cantante bilbaína Fátima Churruca. "Sonamos bien, y eso que estábamos sin técnico y con siete entradas de sonido para voces e instrumentos", admite el ginecólogo de la banda. Las buenas sensaciones ya les hacen desear un concierto para el próximo verano.