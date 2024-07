Nebulossa en A Coruña: "Realmente lo que subyace debajo de "Zorra" es: 'Me he sentido apartada'"

Mery Bas y Mark Dasousa, forman las dos caras de Nebulossa. La pareja actuará este sábado en A Coruña por el Atlantic Pride en los jardines de Méndez Núñez. No se irán sin cantar su maravilloso tema de Zorra con el que conquistaron al público por el Benidorm Fest y que les hizo dar el salto hasta Eurovisión 2024.

El sábado (por hoy) estaréis en A Coruña por el Atlantic Pride. En los últimos días os interesasteis en Twitter por cómo se decía la palabra 'zorra' en gallego, ¿lo sabéis ya?

Mark: Ahora no me acuerdo que nos dijeron. ¿Nos lo podéis repetir?

Sí, raposa.

Mark: Sí, ya me acuerdo, lo iba a decir justo.

Mery: Recordaba que se parecía mucho a como lo decimos aquí en valenciano, que es "rabosa"on B, y también suena a castellano antiguo.

Y zorra también es trineo en gallego. Espero que no os hagan cambiar el estribillo.

Ambos: Ja, ja, ja

¿Cómo surge Nebulossa? ¿Cuál es vuestra historia?

Mery: Bueno pues Mark es productor musical y siempre ha estado metido en el tema de la música. Él ha tenido diferentes proyectos: en el que yo empecé a colaborar fue en un proyecto de rock alternativo que se llamaba Sola y ahí empecé a hacer mis voces líricas, mi aportación. Como todo grupo que va creciendo y va cambiando, la cosa iba derivando más hacia lo electrónico, hasta que le planteé a Mark hacer melodías más ochenteras porque son mis referentes desde niña. Mark, vio que estaba cambiando mucho la cosa, que no tenía nada que ver con ese proyecto. Fue ahí cuando dijo "yo creo que lo que tenemos hacer es cambiar y dejar un poco a un lado Sola para hacer lo que a ti te apetece, que es cantar.

¿De qué año estamos hablando?

Mery: Esto fue en el 2018.

Y desde 2018 hasta día de hoy, tras vuestro paso por Eurovisión, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha ido avanzando?

Mery: Cuando empezamos a presentarnos a concursos ganamos el Indie Cool a la mejor canción por votación del jurado. Eso también nos dio un empuje muy grande, empezamos a tener más visibilidad. La verdad es que íbamos muy poco a poco, pero nos iba funcionando todo por las salas donde íbamos pasando: había veces que estaban llenas, así como en las capitales principales como Madrid y Barcelona. En otras partes donde hemos ido, a veces no hemos tenido público, pero el poco público que teníamos era como que se sabía las canciones y las coreaba. O sea, que siempre hemos tenido mucho cariño de la gente. Luego ya fue cuando decidí presentarme al Benidorm Fest, a raíz de ver que se presentaban grupos de los que yo era muy fan como Rigoberta, o las Tanxugueiras, y pues dije: "¿Por qué no presentar a Nebulossa? Era una manera de dar visibilidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐍 𝐄 𝐁 𝐔 𝐋 𝐎 𝐒 𝐒 𝐀 (@nebulossa_oficial)

Y de ahí surgió Zorra, ¿no?

Mery: Claro, yo sabía que la canción no iba a pasar desapercibida, pero de ahí a que traspase fronteras y que se hiciese viral la canción... La canción es muy importante para mucha gente y para mí. Nebulossa se ha quedado un poco a un lado. Es que es muy bonito lo que nos ha pasado, todo el cariño que nos está dando la gente con lo que nos escriben, diciéndonos que la hemos ayudado a levantarse cada día, gente que estaba enferma de cáncer o de depresión. El otro día, sin ir más lejos, una persona me dijo: "Habéis sido el rayo de luz para mucha gente". Es muy bonito.

¿El tema fue algo que fue surgiendo sobre la marcha con el Benidorm o ya lo teníais de antes?

Mery: Ya lo teníamos de antes. De hecho, cuando terminamos nuestro primer LP, pensamos ¿ahora que qué es lo próximo? Ahí decidimos que íbamos a ir sacando singles y teníamos preparados seis: seis portadas con seis personajes, un poco autobiográfico. Hablamos de relaciones tóxicas, o cómo gestionar las emociones de esas dependencias. Ya teníamos presentado en Spotify Zorra, o sea, que ya iba a salir. No habíamos publicado nada, normalmente, con todos los singles hacíamos una presentación anunciando que iba a salir el videoclip, pero en esta ocasión como que se fue retrasando. Nos llamaron un martes por la tarde para decirnos que estábamos seleccionados para la semifinal en Benidorm Fest.

Mark: Tuvimos que retirar la canción porque no podía salir.

O sea, que si hubierais llevado los lanzamientos al día, hubierais tenido que presentar otra canción que no fuera "Zorra"

Normalmente, llevábamos un timing con el tema de publicaciones y todo que podía haberse anunciado el viernes. No salió ni la portada, ni el presente, ni el enlace, nada y, curiosamente, nos llaman un martes y nos dicen: "Por cierto, si teníais pensado estrenarla, la tenéis que cancelar todo". Y así fue.

Nebulossa Valero Rioja

¿Y creéis que fue un acierto este tema?

Mery: Sí, yo me planteé mandar otras dos que tampoco habían salido, que eran Brindemos y Cicatrices. Pero yo sabía que Zorra no iba a pasar desapercibida.

¿Y por qué Zorra? ¿Qué otra palabra consideráis que hay que reivindicar?

Mark: Maricón. De alguna manera toda la gente del colectivo ha empezado a usar la palabra "maricón" precisamente para ahuyentar todo eso. Y bueno, pues la verdad que nosotros, nuestro equipo, que tenemos a César y a Josu, pues la palabra maricón está todo presente el rato hablando entre ellos, incluso hacia mí. Y bueno, creo que eso es bueno, que se le dé la vuelta a una palabra que es un insulto, porque es la manera de enfrentarse a ello.

¿Creéis que es la forma de terminar con estos ataques al colectivo?

Mark: No es que sea la forma. Es un poco lo que viene a decir Zorra: "Zorra a mucha honra". ¿Que es lo que te molesta de que yo sea de esta manera? Si tú me llamas maricón despectivamente, pues yo lo acepto, y ya una vez aceptas la palabra, le quitas la fuerza.

Contiene muchos mensajes Zorra

Mark: Esto es un granito de arena. La canción ha llegado a la gente, la gente siente cosas con ella y la utiliza, precisamente para esta especie de exorcismo, de sacarlo todo fuera. Nosotros estamos súper felices y súper orgullosos porque no tiene nada que ver con el éxito de la canción, ni con nosotros, es una cosa mucho más allá de todo esto.

Sin querer se os ha encasillado con el colectivo, ¿es así?

Mark: Nuestra base, digamos, es el colectivo, pero luego la verdad es que hemos estado compartiendo la canción con un montón de gente diferente a nivel social, a nivel ideológico, a nivel de todo. O sea, hay mucha gente que se identifica con la canción y nos ha sorprendido los perfiles de gente que la escuchan. El más obvio quizás el colectivo, pero no es el no es el único.

A mayores del colectivo, ¿quién más os ha sorprendido que os siguiera?

Mark: Pues señoras muy mayores de entre 70 y 80 y pico años, también niños... Nosotros pensábamos que igual por nuestra edad, por nuestro perfil, igual no llegábamos a la gente de veintitantos, de 30 y pocos y también.

Mery: De todas las edades y de todos los géneros.

Mark: Sí, ha sido muy bonito. Al principio se empezó a hablar de que si era un himno feminista, cosa que nosotros no compartíamos en el sentido de que no lo hicimos con esa intención, era una cosa personal de Mery. Que nos abrace así el colectivo, y parte el feminismo, pues oye, pues para nosotros es estupendo porque nos apoyan y nos hace crecer, además de hacernos entender muchas cosas en las que nosotros no estábamos metidos de lleno. Ahora hemos hecho un montón de amistades y estamos frecuentando un circuito muy distinto y muy diverso, donde hay mucho que aprender y que crecer.

Nebulossa Meri La Croniques

¿Qué otros mensajes se pueden encontrar en la canción?

Mark: Hay una palabra en la canción que pasa más desapercibido al lado de "zorra", que es la de "oveja negra". La oveja negra es una cosa ya mucho más plural. No es solo de un sector o de un colectivo, porque puede ser gay, lesbiana, o trans y sentirte oveja negra, pero también puedes no serlo y sentirte así: da un poco de transversalidad. Realmente lo que subyace debajo de Zorra es esto: "Me he sentido apartado o apartada".

¿Es la primera vez que venís a Galicia?

Mark: Estuvimos en el Atlantic Fest el año pasado. La verdad es que fue muy guay porque fue nuestro primer gran festival y nos sentimos muy arropados. Para nosotros es muy bonito, porque además tenemos allí amigos, a los que visitaremos. Además, como alicantinos que pasamos tanto calor aquí, subir a vuestras tierras es un aire fresco.