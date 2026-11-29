Imágenes de la colección de Zara y el Dépor. Zara y RC Deportivo

El Dépor y Zara presentan su última colaboración con una nueva colección de ropa

El Deportivo y Zara han presentado una nueva colaboración desvelando las primeras prendas de su nueva colección de ropa masculina y femenina. A través de una sesión fotográfica con futbolistas de los dos primeros equipos, las dos entidades coruñesas han mostrado algunas de las piezas de esta colaboración.

En ella el negro es protagonista, siendo el color de la mayor parte de piezas, todas ellas con un estilo sobrio y elegante que resalta la identidad del club.

En muchas de las prendas se incluye el escudo del Dépor o sus siglas con un bordado.

Esta nueva colección forma parte de las acciones con las que el club está celebrando su aniversario, 120 años después de su fundación en 1906.

La colaboración da continuidad además a la línea infantil que ambas marcas sacaron el pasado mes de junio que, aunque tenía prendas destinadas a niños y a niñas, despertó mucho interés entre todas las generaciones.

La colección de Zara Kids incluía camisetas, sudaderas, pantalones y distintos complementos inspirados en la historia y los colores de la entidad coruñesa.

Con guiños a Riazor y a otros elementos de la identidad deportivista, la colección infantil tenía más color que la de adultos, en la que predominan los tonos oscuros como el negro o el verde.

Por el momento no se ha avanzado cuándo será posible comprar la nueva colección de Zara y el Dépor.