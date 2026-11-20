El encuentro celebrado en el estudio de Óscar Cabana en A Coruña inaugura el ciclo Diálogos de Autor impulsado por öa Cedida

El artista Óscar Cabana y la especialista en cuidado facial Ana Taibo protagonizaron un encuentro en el que los pinceles y las manos se convirtieron en protagonistas de un diálogo poco habitual

¿Se puede pintar sobre un lienzo y sobre la piel? Dos creadores de A Coruña exploran qué une sus oficios

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¿Qué tienen en común un pintor frente a un lienzo y una profesional del cuidado de la piel? A primera vista, pueden parecer dos universos muy diferentes.

Uno mezcla colores, busca formas y da vida a imágenes. La otra trabaja sobre la piel, a través de gestos y técnicas que expresan una manera propia de entender la belleza.

Sin embargo, Óscar Cabana y Ana Taibo comparten una herramienta y una intención: las manos como forma de expresión y creación.

Con esta premisa arrancó este jueves en A Coruña Diálogos de Autor, una iniciativa de öa que busca explorar las conexiones entre el arte y el cuidado a través de encuentros con creadores.

Para inaugurar el ciclo, el escenario fue el estudio del artista coruñés Óscar Cabana, que abrió las puertas de su espacio creativo para compartir este encuentro con Ana Taibo, al frente de öa, en el Parrote.

La cita, conducida por la actriz y presentadora Diana Nogueira, invitó a los asistentes a acercarse a dos formas diferentes de crear y expresar la belleza, descubriendo de primera mano el universo de sus autores.

Por un lado, Cabana compartió su proceso creativo ante una de sus pinturas, mostrando cómo la materia, el gesto y la sensibilidad se transforman en una obra.

Por otro, Taibo presentó su Tratamiento de Autor Craneofacial, realizando una demostración en directo y acercando a los asistentes su particular concepción del cuidado de la piel.

Dos disciplinas, dos materias y una misma forma de entender la belleza: a través de las manos, cada gesto transmite un conocimiento, una intención y una mirada personal que va más allá de la técnica.

El encuentro continuó con una conversación abierta entre los protagonistas y los invitados, que pudieron compartir preguntas e impresiones en torno a ambos universos.

Con esta primera jornada, öa inaugura un ciclo de encuentros que invita a descubrir las conexiones entre el arte y el cuidado, acercándose a la mirada de distintos creadores y a las formas personales con las que cada uno expresa y da vida a la belleza.