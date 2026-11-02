El Modiña Summit vuelve a poner el foco en la moda: "A Coruña es referente y tiene que continuar siéndolo"

A nadie sorprende ya el ver el nombre de A Coruña vinculado con la moda. Así como París, Milán o Nueva York, la ciudad herculina se ha hecho un hueco en el mundo del textil. Son recurrentes en redes sociales los posts y vídeos sobre la interesante propuesta estética que se puede disfrutar solo con dar un paseo por las calles coruñesas, tanto en los escaparates como en los viandantes.

Para reivindicar y apostar por el sector y A Coruña, vuelve un año más Modiña. Hoy se ha presentado el programa para estos días de celebración de la moda en la ciudad.

Programa

El día 4 de noviembre Mavi Lezcano, profesora e investigadora de la UDC, será la encargada de hacer el Press Trip que invita a descubrir la ciudad a través de su historia, su comercio y su estrecha vinculación con la industria de la moda.

Porque, tal y como explicaba la investigadora en la presentación del programa "a todos se nos ocurre el grupo Inditex cuando hablamos de moda de A Coruña, pero pasaron cosas antes" y esa parte histórica, de patrimonio y moda será la que divulgará Lezcano. Que la describe como "una ruta que trata de reunir características de la ciudad en relación a la moda, el turismo y el comercio".

El programa del día 5 se desarrollará, a partir de las 16:00 horas, en el Work Café Santander; contará con la celebración de JF64 Emprende, un espacio dedicado al emprendimiento en el que nueve proyectos relacionados con la industria textil y de la moda presentarán sus propuestas ante un jurado especializado.

Además, se abordará el impacto de la inteligencia artificial en el sector y se analizarán las oportunidades de desarrollo para el ecosistema gallego de la moda.

Entre los contenidos previstos figura igualmente una mesa redonda dedicada al turismo bajo el lema 'A Coruña, destino moda. Galicia, destino moda'. Porque en palabras de Lezcano "las conexiones son enormes con la sociología, la política, la cultura y, obviamente, el turismo"

Así como un foro centrado en el futuro del comercio y los procesos de digitalización. La programación se completará con una ponencia especial a cargo del comunicador y experto en moda Josie.

A Coruña: referente textil

"La ciudad de A Coruña es referente y tiene que continuar siéndolo" alegaba Juan José Couce, Director territorial da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. En la presentación de la cuarta edición de Modiña Summit, el congreso de referencia de la industria textil en Galicia.

Es posible que parte del éxito que ha venido cosechando Modiña Summit sea que, como explicaba en la presentación, Rosa Ana García, Deputada provincial de A Coruña, "aúna comercio, turismo, emprendimiento y pone en valor el territorio y un sector empresarial con mucha capacidad"

Y es que el textil se ha convertido en un sector con mucho peso "en toda Galicia y, particularmente en la provincia de A Coruña, supone una aportación enorme al PIB, crea miles de puestos de trabajo", en palabras de Couce.

Aunque Couce destacaba que no solo los grandes de la moda gallega aportan al tejido industrial "sino todo el conglomerado que tiene alrededor como pequeños talleres o pymes que trabajan también en ese sector y son fuente generadora de riqueza."

Pero "trasciende también desde un punto de vista cultural" explicaba el Concelleiro de Cultura de A Coruña, Gonzalo Castro, que pasó a denominar este encuentro una "confluencia de tradición y modernidad".

Y respecto al turismo, apuntillaba "vendrán por la moda, pero volverán por lo bien que les ha tratado la ciudad, tanto a nivel gastronómico, como paisajístico o a nivel de sus gentes".