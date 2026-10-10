El otoño es una de las dos épocas donde el cabello cae mucho más Shutterstock

Los peluqueros coinciden: "Si te cuidas el cabello y, aun así, notas que te cae mucho estas semanas, es normal"

El otoño es una época del año en la que se suele notar una mayor caída de cabello. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, porque en la mayoría de los casos se trata de un proceso normal, siempre y cuando la caída no se prolongue en el tiempo. Si esto ocurre, lo recomendable es acudir a un profesional. Cuando la caída se produce durante los meses otoñales, puede deberse a un proceso conocido como efluvio telógeno estacional.

Así lo explica Ramón, peluquero que, desde su salón de belleza en Ribeira (A Coruña), ayuda a sus clientas y clientes a mantener un pelo sano, bonito y brillante. Además, comparte en sus redes sociales diferentes consejos y recomendaciones de belleza para aprender a cuidar y trabajar el cabello en casa sin dañarlo.

"El cabello nos da señales, lo importante es saber interpretarlas"

Con la llegada del otoño, seguro que has notado que dejas más cabello en la ducha, en el cepillo o sobre tu almohada. Aunque a primera vista seguro que te asustas un poco, tranquilidad, porque la caída de pelo durante esta época del año forma parte de un proceso natural.

Como explica el peluquero gallego Ramón, "si te cuidas mucho el cabello y, aun así, notas que tienes mucha caída en estas semanas, es completamente normal".

Este fenómeno se conoce como caída estacional y está relacionado con el propio ciclo de vida del cabello. "Tu cuerpo se está adaptando a las nuevas temperaturas de otoño", señala Ramón. Nuestro pelo no está siempre en la misma fase, sino que cada cabello nace, crece, entra en un período de reposo y, finalmente, se cae para dejar paso a uno nuevo.

Por eso, en determinados momentos del año, una mayor cantidad de cabello puede coincidir en la fase final de su ciclo y la caída es mucho más evidente.

"El otoño es una de las dos épocas donde el cabello cae muchísimo más, sobre todo por el cambio de estación", explica el peluquero. El cambio de las condiciones ambientales y de las temperaturas puede influir, y mucho, en este proceso.

#saludcapilar #caidacabello #cabellosano #cabello ♬ sonido original - Ramon Santiago Ferna @ramonsantiago_peluqueros CAÍDA CABELLO ESTACIONAL. Si te cuidas mucho el cabello y aun así notas mucha caída estas semanas, tranquila, es completamente normal. Se llama caída estacional y ocurre porque tu cuerpo se está adaptando a las nuevas temperaturas del otoño, una de las dos épocas del año en las que el cabello cae muchísimo más por el cambio de estación. Nuestro cabello tiene un ciclo natural: nace, crece, entra en reposo y finalmente cae para dar paso a un cabello nuevo. Si la caída es generalizada y temporal, forma parte de esa variación estacional y no hay de qué preocuparse; pero si el problema se alarga demasiado en el tiempo, ya estaríamos hablando de otro tipo de caída que conviene revisar. Como siempre digo, el cabello nos da señales, y lo importante es saber interpretarlas. Soy Ramón Santiago, experto en salud capilar, y si quieres saber más sobre tu cabello, sígueme. #peluqueria

Además, aunque la caída del cabello suele asociarse especialmente a las mujeres, no se trata de un problema exclusivamente femenino. Una de las razones por las que puede parecer más frecuente en ellas es simplemente porque el pelo largo es mucho más visible, pero los hombres también sufren esta caída.

En cualquier caso, no todas las caídas deben achacarse al cambio de estación. "Si la caída es generalizada o temporal puede formar parte de esa variación estacional, pero si el problema perdura demasiado tiempo estamos hablando de otro tipo de caída".

Así, si la pérdida se prolonga o notas zonas con muy poca densidad, lo mejor es que consultes a un profesional para que evalúe tu caso concreto. Como recuerda Ramón, "el cabello nos da señales, lo importante es saber interpretarlas".