La Esquina de Pull&Bear de A Coruña. Quincemil

La Esquina de Pull&Bear de A Coruña acogerá esta semana libros, revistas y fanzines

La Esquina de Pull&Bear cambia de nuevo su propuesta y esta semana que entra se orientará a los libros, las revistas y los fanzines.

La tienda abrirá este lunes sus puertas a las 11:00 horas hasta las 21:00 horas.

La propuesta de esta semana tiene un enfoque más editorial, orientado a impresiones de diversas publicaciones.

Esta propuesta se podrá seguir viendo a lo largo de la semana de martes a sábado en horario de 10:00 a 21:00 horas.

Este local de Pull&Bear lleva abierto desde el pasado 17 de agosto con una nueva propuesta mientras su tienda de la plaza de Lugo está cerrada por reformas.

Ubicado en el número 1 de la calle Rosalía de Castro, ha cambiado ya varias veces de concepto.

Por aquí se han visto ya diseños únicos con referencias a la ciudad de A Coruña, una colaboración con Disney y la Fórmula Uno o más recientemente una colección con Dickies.