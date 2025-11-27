Otoño Es Moda, el desfile benéfico de A Coruña que recauda fondos para pacientes de ELA

Moda y solidaridad se dan la mano este sábado en A Coruña. La directora del Certamen Mrs. +30, Thaís Arias, y la Miss Abuela de Galicia y España y responsable de Doctora Amor, la boimortense María López, se han unido para crear un desfile de moda en el Círculo de Artesanos a beneficio de la Asociación Galega de Afectados de Esclerose Lateral Amiotrófica (Agaela).

Otoño Es Moda, que dará comienzo a las 19:00 horas en el céntrico local de San Andrés, contará con marcas y tiendas gallegas, así como diseñadores invitados. Las protagonistas, además de Agaela y el certamen Mrs +30 (que el próximo año se celebrará en A Coruña), serán la veintena de modelos de todas las edades y tallas que lucirán diversas prendas.

Las entradas pueden adquirirse por 15 euros a través del QR del cartel, aunque también será posible adquirirlas in situ el propio día del evento. Todo lo recaudado con la venta de las localidades y la Fila 0 se destinará de forma íntegra a Agaela, que realiza una gran labor con pacientes y familiares de enfermos de ELA.

"Conocía mucho a las chicas de Agaela y por circunstancias que me tocan el corazón me parecía bonito hacerlo con ellas", explica María López, que concreta: "Es una forma de ayudar a personas que necesitan muchísimo de estas asociaciones, porque es una enfermedad dura, y de dar visibilidad a nuestro certamen, que es para personas de más de 30 años que podemos desfilar sin tener complejos por la edad, la talla o la estatura. Solo hace falta tener ganas".

Cartel de Moda Es Otoño. Cedida

Las modelos del desfile del sábado, precisamente, tienen diferentes edades. "Viene un DJ para poner música, y también una pianista y una soprano maravillosas que van a interpretar piezas preciosas entre pase y pase del desfile. Cuando termine, vamos a tener una copa de vino y un pincho a los asistentes, y también tendremos un photocall", explica María López.

¿Quiénes participarán en el desfile?

Houria - Caftán de Lujos participará con su exquisita visión del caftán moderno, donde tradición y alta costura se entrelazan en piezas de impecable costura, mientras que Inma Rodríguez, una referente artesanal que transforma la moda en emoción, participará con sus diseños llenos de alma, textura y armonía.

No faltarán tampoco Nicandra, firma reconocida por su sensibilidad estética y su capacidad para fusionar elegancia contemporánea con inspiración natural, ni Tere Doré, creadora de estilo vibrante y sofisticado, especializada en prendas que exaltan la feminidad con carácter y delicadeza. Y estará, además, Pluma y Collar, firma gallega dedicada al diseño y fabricación de complementos de moda, así como tocados y accesorios de fiesta.

Nora Modas, dirigida por Miguel Flórez Seivane, también estará presente en Otoño Es Moda. El diseñador es un apasionado de la moda y un referente "para quienes buscan lucir impecables en cada ocasión especial", según señalan desde la organización, en la que destacan que asesora de forma personalizada a la hora de elegir trajes y complementos.

Y no podría faltar Fran Elegance, cuya firma lleva años dejando huella en las pasarelas con diseños que despiertan admiración. "Él va a cerrar el desfile, hace unos trajes espectaculares", señala María López, que añade que todos acuden como colaboradores, "sin cobrar nada".

Una gran variedad de marcas que harán posible que los asistentes puedan ver pases de calle, abrigos de invierno, tocados, ropa de fiesta y novia, entre otras propuestas. María López será una de las modelos que luzcan estos espectaculares diseños que el sábado brillarán especialmente gracias a la solidaridad.