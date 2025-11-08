La tercera edición del Modiña celebrará dos jornadas en A Coruña

El congreso Modiña regresará en una tercera edición que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en A Coruña. A mayores, el 3 de diciembre habrá una sesión centrada en las startups del sector.

Un año más, esta cita busca poner en valor todas las fases del tejido empresarial que componen el mundo de la moda reuniendo a diseñadores, estilistas, departamentos de marketing, influencers, agencias, proveedores, escuelas de formación, universidad y marcas. Durante los dos días habrá mesas redondas, ponencias y meetings.

En la rueda de prensa de presentación, celebrada en el restaurante Árbore da Veira de A Coruña, acudieron representantes de la organización, impulsada por Galicia de Moda y Diesemm, además de administraciones colaboradoras como la Xunta de Galicia y el Concello.

Durante el acto, además de la nueva edición, se presentaron tres colecciones de jóvenes diseñadores gallegos en un desfile. Los participantes fueron la ganadora de Camariñas, Mitra de Pedro, y Estefanía Orgaz; la colección ganadora de Xuventude Crea 2024 con Corpus de Uxía Loureiro y la ganadora de Premio Modiña, en el desfile de la Mestre Mateo, Raquel Gesteiro.