Confirmado: este es el maquillaje que mejor viste este otoño/invierno 2025 en A Coruña

El maquillaje es una parte fundamental de cualquier outfit. A la hora de elegir un conjunto, el maquillaje juega un papel fundamental tan importante como el bolso o los zapatos, ya que puede complementar y realzar el look en su conjunto.

En otoño e invierno, la piel tiende a resecarse por lo que lo ideal es ajustar nuestra rutina de belleza, incluyendo el maquillaje. Las bajas temperaturas y el viento pueden dañar la piel, pero en este artículo de Quincemil te contamos las claves para evitarlo.

El maquillaje ideal para este otoño/invierno 2025 en A Coruña

Productos de maquillaje Shutterstock

A Coruña es coqueta, presumida y con mucho estilo. Cuna del grupo Inditex, se ha hecho un hueco en el mundo de la moda. El estilo a la hora de vestir siempre ha llamado la atención de los visitantes, y el maquillaje se ha convertido en el complemento perfecto.

Con la bajada de las temperaturas, llega el momento de hacer el cambio de armario... y también de ajustar la rutina de maquillaje. Es tiempo de apostar por bases más cremosas e hidratantes, ideales para proteger la piel del frío y mantener un aspecto luminoso durante todo el invierno.

Para empezar, las bases de alta cobertura pueden no ser la mejor opción. En invierno, la piel pierde hidratación, por lo que el maquillaje con muchos aceites puede acumularse en las zonas más resecas del rostro, como la nariz, los labios y la frente.

En su lugar, podemos optar por una BB cream que unifique el tono de la piel al tiempo que la hidrate. Con ella obtendrás un resultado muy natural, con un rostro más uniforme y luminoso, disimulando pequeñas imperfecciones. Y, por supuesto, no te olvides de aplicar un poco de colorete.

¿Cómo maquillar ojos y labios?

En A Coruña, el tiempo invernal puede ser bastante cambiante, por lo que conviene elegir bien el rímel para evitar terminar con el maquillaje corrido. La mejor opción son las fórmulas waterproof, capaces de resistir chaparrones y rachas de viento sin perder intensidad.

En cuanto a las sombras, apuesta por texturas de larga duración y tonos fríos e intensos, como azules, grises o plateados, perfectos para resaltar la mirada en los días más nublados. Aun así, recuerda que esto solo es una sugerencia: lo importante es que te sientas tú misma.

Para los labios, opta por bálsamos o labiales hidratantes que aporten color sin ser pegajoso. Con respecto al color, los colores fríos como rosas o morados resultan perfectos para esta época del año.

Y para terminar, fija tu maquillaje con un spray fijador. Este producto, que se rocía sobre la piel del rostro, sirve para alargar la duración del maquillaje.