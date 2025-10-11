Los cuadros son los reyes del otoño en A Coruña: 5 prendas para sacarles partido

Con la bajada de las temperaturas, la moda se centra en el uso de tejidos cálidos y la versatilidad de las capas. Los estampados de cuadros reaparecen para acompañar el otoño con un aire clásico y sofisticado, presentes en abrigos, faldas, bufandas y otras prendas.

Si hay un estampado clave durante el otoño, ese es el de cuadros. Formado por líneas horizontales y verticales que se cruzan, creando patrones de cuadros de diferentes tamaños y colores, este estampado es uno de los más antiguos y atemporales.

5 prendas para sacar partido al estampado de cuadros

El estampado de cuadros se posiciona en A Coruña como el favorito de la temporada. Un año más, regresa este patrón clásico que nunca pasa de moda y cuyo origen se remonta a Escocia, donde se utilizaba para identificar los clanes familiares a través de los distintos diseños y combinaciones de colores.

En la actualidad, el estampado de cuadros ocupa un lugar de honor en la moda, gracias a su atemporalidad y facilidad para combinar de múltiples formas. Sin duda, una apuesta segura para lograr looks sofisticados e informales, en función de lo que pida cada ocasión.

A continuación, te destacamos 5 prendas para sacarle partido al estampado de cuadros:

1. Faldas

Falda con estampado de cuadros. Ref: 1307314001

La falda es un básico de armario por su versatilidad, ya que permite crear una gran variedad de combinaciones tanto para looks formales como informales. Además, realza la figura y permite añadir un toque femenino al conjunto.

La falda con estampado de cuadros es ideal para un look clásico, ya que aporta elegancia sin realizar mucho esfuerzo. Se puede combinar con blusas y tops para ocasiones especiales, o con jerséis grandes para un estilo más desenfadado.

2. Blusas

Blusa con estampado de cuadros. Ref: 9024/197/330 Zara (Web)

La blusa con estampado de cuadros es una opción muy acertada para el otoño. Con la bajada de las temperaturas, vuelve a apetecer la manga larga, y no hay mejor manera que llevarla que con estilo y confianza. Marcas de ropa, como Zara, Mango o Stradivarius, cuentan en su catálogo con una gran variedad de blusas, de diferentes estilos, con este clásico patrón.

3. Bufandas

Bufanda con estampado de cuadros. Ref: 9896/668/700 Bershka (Web)

Aunque es un poco pronto para pensar en bufandas, el frío está a la vuelta de la esquina. La bufanda de cuadros es un clásico que nunca pasa de moda y que, lejos de ser aburrido, se encuentra en todas las texturas y colores, desde los más llamativos hasta los más tradicionales. Y tú, ¿cuál tienes en el armario?

4. Blazers

Blazer con estampado de cuadros. Ref: 5912/828/400 Stradivarius (Web)

La blazer de cuadros es un básico de armario de lo más versátil que jamás pasará de moda. Su capacidad de combinar con diferentes estilos, como vestidos o pantalones vaqueros, puede transformar un atuendo básico en uno sofisticado. Este clásico también se diseña con tejido invernal para ir abrigada a la par que elegante.

5. Botas

Bota con estampado de cuadros. Ref: 462K111MU Azarey (Web)

Para las más atrevidas, las botas de cuadros son una prenda diferenciadora que no todo el mundo se atreve a llevar. No es lo habitual, y no todas se sentirían cómodas con ellas, pero para las amantes de los zapatos únicos, sin duda es una apuesta arriesgada que no pasará desapercibida.