El éxito rotundo de Lefties en Galicia: vende una chaqueta de temporada en 2 colores por 19,99 euros

La moda se prepara para la nueva temporada otoño-invierno con los nuevos lanzamientos que siguen las tendencias del momento. Los escaparates muestran adelantos de lo que está por venir, para que aquellas que quieran preparar sus outfits otoñales comiencen sus compras antes de que se agoten las mayores oportunidades.

Lefties lo sabe: como marca low-cost del gigante Inditex, siempre merece la pena estar atentas a sus novedades. Para este otoño, ofrece verdaderas gangas que destacan no solo por su calidad y belleza, sino también por sus precios irresistibles.

La chaqueta más bonita y versátil de Lefties

Lefties lo ha vuelto a hacer. La firma low-cost de Inditex, reconocida por ofrecer prendas en tendencia a precios muy baratos, lanza una cazadora que ya está conquistando a todas las itgirls gallegas por su versatilidad a la hora de crear grandes estilismos.

Se trata de una cazadora de corte recto, confeccionada en tejido de paño, con cuello camisero y cierre frontal con botones. Un diseño atemporal y funcional que combina absolutamente con todo lo que te propongas. Podría decirse que es una especie de prenda todoterreno.

Cazadora de paño de Lefties. Ref: 5814/302/711 Lefties

Disponible en dos colores preciosos -verde oliva y arena-, esta cazadora es una de esas prendas comodín que te sacarán de cualquier apuro y elevan cualquier look. Para esos días en Galicia en los que vivimos las cuatro estaciones del año en pocas horas, una cazadora de este estilo es fabulosa.

El tono verde aporta un aire sofisticado, ideal para darle al outfit un toque más urbano. Por otro lado, el color arena es ideal para crear un estilismo mucho más luminoso, sobre todo si lo combinas con un vaquero claro.

Su silueta de corte recto la hace muy favorecedora y cómoda. Puedes llevarla tanto abierta como cerrada, sobre camisetas básicas, jerséis finos o incluso sobre vestidos de punto. Además, es una prenda ligera, pero abrigada, perfecta para esos días de entretiempo gallegos.

Cazadora de paño en Lefties. Ref: 5814/302/711 Lefties

Gracias al tejido de paño, consigues una apariencia mucho más arreglada que con otros tipos de chaquetas de diferentes telas. ¿Lo mejor de todo? Su precio. Por solo 19,99 euros, esta cazadora es una absoluta ganga teniendo en cuenta su calidad y su diseño.

Está disponible en una amplia variedad de tallas, aunque alguna de ellas ya está agotada, por lo que, si te gusta, te recomendamos que no tardes mucho en lanzarte a comprarla, no vaya a ser que se agote y lo lamentes. ¡Vete a tu tienda Lefties más cercana o pídela online!