Alexander Dubra, óptico gallego: "Es peor poner una gafa de sol no homologada que no ponerse nada"

Con la llegada de la primavera y la cercanía al verano llega el momento del accesorio que más destaca en esta época del año: las gafas de sol. Escoger las adecuadas es de vital importancia, y para ello no debemos basarnos solo en la montura, sino también en el tipo de cristal de las gafas que nos vamos a comprar. Hablamos con Alexander Dubra, del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, sobre cómo escoger el mejor tipo de cristal en función de las diferentes necesidades e intereses para proteger nuestros ojos.

Cristales uniformes, fotocromáticos, espejados, polarizados, degradados... cada tipo de cristal tiene sus especificaciones concretas, por lo que la elección de uno u otro dependerá de las particularidades visuales de cada persona y lo que necesite para no empeorar su vista. El equipo de Quincemil se ha puesto en contacto con el óptico optometrista Alexander Dubra para conocer, de la mano de un especialista, cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de escoger el tipo de cristal de nuestras gafas de sol.

La importancia de escoger el tipo de cristal adecuado

Es muy importante recibir el asesoramiento de profesionales expertos a la hora de invertir en unas gafas de sol. Así, el local donde comprar una gafa de sol es algo muy relevante que debe tenerse en cuenta, pues en los establecimientos sanitarios de óptica el personal puede asesorarte y orientarte sobre las diferentes opciones teniendo en cuenta las características de tu visión y para qué vas a utilizar las gafas, ya que la elección del tipo de cristal depende del uso que se le vaya a dar; montar en bici, conducción, deportes acuáticos...

Alexander señala, en primer lugar, la importancia de que las lentes de sol sean siempre homologadas: "Eso es lo que te va a garantizar, primero, que no te va a deformar la imagen que veas; lo segundo es que va a respetar los colores, es decir, aunque la lente de sol sea de color naranja, rojo u amarillo, la persona que las lleve puestas va a poder diferenciar los colores del espectro visible perfectamente, sobre todo a la hora de conducir es muy importante".

Además, también explica la importancia de disponer de unas gafas de sol homologadas en relación a la protección que estas ofrecen frente a la luz ultravioleta. Así, señala que "si son homologadas te garantiza que tienen filtro ultravioleta. La luz ultravioleta es que es invisible a nuestros ojos, entonces, a simple vista no podemos saber si tienen el filtro o no, por lo tanto la única garantía que tenemos es que estén homologadas".

"La luz ultravioleta lo que ocurre es que es invisible a nuestros ojos, entonces, a simple vista no podemos saber si tienen el filtro o no, por lo tanto, la única garantía que tenemos es que estén homologadas" Alexander Dubra, del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia

En relación a la luz ultravioleta, el experto señala los peligros de exponer nuestros ojos a este tipo de radiación con lentes no homologadas. "Es peor poner una gafa no homologada, que no ponerse nada". Dubra lo explica: "En caso de que pongamos una lente de sol que no esté homologada, al llegar menos luz a nuestro ojo porque es más oscura, la pupila se dilata, se hace más grande, por lo tanto en ese ojo está entrando más radiación ultravioleta de la que estaría entrando si no tuviésemos esa gafa puesta". Así, se confirma la importancia de acudir a establecimientos sanitarios de óptica para evitar causar daños en nuestros ojos.

Si hablamos de los niños, los peligros de exponer los ojos a la luz ultravioleta son todavía mayores, pues "los ojos de los niños no tienen las protecciones naturales que sí tienen los adultos frente a dicha radiación, por lo tanto les va a afectar mucho más". Así, esta luz perjudica en mayor medida a los pequeños y es especialmente importante protegerlos del exceso de exposición a esta luz, pues en edades tempranas "los ojos son más transparentes y están más desprotegidos".

Si hablamos de los diferentes tipos de cristales concretos que existen, Alexander Dubra señala que el más recomendable es el cristal polarizado, porque, tal y como dice el experto óptico, "elimina la luz horizontal y los reflejos blancos que se ven en las carrocerías de los coches y en los parabrisas, que hacen como de espejo. Lo elimina por completo, y por lo tanto esa luz ya no nos molesta tanto. En el agua también elimina el exceso de luz blanca que se refleja y por lo tanto son muchísimo más cómodas, tanto para la conducción como para actividades acuáticas".

Las gafas de sol en tendencia

Las gafas de sol no es algo que compremos con asiduidad, por lo que es muy importante invertir en unas de calidad que protejan nuestra vista y que, a su vez, sean un modelo en tendencia que nos dure varias temporadas. Más allá de las gafas de sol de aviador, son muchos los modelos que están en tendencia para esta primavera de 2025.

Las gafas grandes siempre se mantienen en los escaparates de todas las ópticas, pues nunca pasan de moda. Una montura de gran tamaño te permitirá ir moderna, independientemente de la forma que más te guste. Además, aunque los rostros más amplios y alargados son a los que mejor sientan este modelo de gafas, favorece a todo el mundo, por lo que es un must have a tener en cuenta. Otra opción son las gafas de colores, aunque podría decirse que esta opción es para las más atrevidas que quieran dar a sus looks primaverales un toque súper llamativo.

En los últimos años han ganado especial reconocimiento las gafas con formas geométricas, ya sean hexágonos, octógonos o formas asimétricas. Son la opción perfecta para añadir un toque moderno al outfit. Si lo que quieres es optar por la pura elegancia, las gafas ultradelgadas son lo que necesitas. Este tipo de monturas favorecen un montón y son un ejemplo de estilo. Aquellas que tengan el pelo rizo y la cara ancha, las gafas redondas te quedarán muy bien, además de que son súper llamativas y te completan cualquier look.