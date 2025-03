Lidl lanza las botas definitivas para la lluvia en Galicia: pies secos y calentitos por solo 12,99 euros

La nueva borrasca Konrad que tenemos sobre España, la undécima de gran impacto de la temporada 2024/25, barrerá este viernes de suroeste a nordeste la Península ibérica, si bien no se descartan precipitaciones en otros puntos del mapa como Galicia, algo más dispersas y en forma de chubascos.

Cuando llega la lluvia los zapatos son una parte primordial de cualquier outfit. El tiempo puede ser algo cambiante en Galicia. No es ninguna novedad. Por lo que la mejor opción es ir equipado con un buen calzado impermeable que nos permita siempre tener los pies secos y calentitos.

Las botas definitivas para la lluvia en Galicia

A estas alturas del año, con la primavera a punto de comenzar, puede ser complicado encontrar unas botas impermeables en tienda, pero Lidl ha lanzado un modelo súper económico y apto para prácticamente todos los bolsillos: está a la venta por solo 12,99 euros.

La cadena alemana es conocida por ofrecer precios muy competitivos, y en esta ocasión no iba a ser diferente. Lidl ha lanzado el calzado perfecto para esta temporada. Tiene a la venta unas botas de agua para hombre y mujer que están disponibles en todas las tallas por tan solo 12,99 euros.

Ofertas como estas no se ven todos los días, así que no dejes escapar esta oportunidad. Este modelo de calzado ofrece una gran comodidad gracias al forro textil y la plantilla interior. Es impermeable, por lo que no te tendrás que preocupar por la lluvia y cuenta, además, con una suela perfilada para que no resbales.

Botas de Lidl. Ref: 466247

La cadena alemana ofrece estas botas en color azul y verde para hombre y en estampado de flores y color negro para mujer. Puedes encontrarlas en un amplio abanico de tallas que van desde la 41 hasta la 46, y desde la 37 hasta la 41, respectivamente.

Son las botas definitivas para la lluvia en Galicia por dos motivos principales: la relación calidad-precio es inmejorable, pueden ser tuyas por solo 12,99 euros, y son súper versátiles, ya que combinan con todo tipo de outfits, siendo los jeans y una camiseta básica el atuendo que mejor funciona con este modelo.

Completa el look con este paraguas de Decathlon

Para completar el look, también puedes hacerte con un paraguas que resista viento y marea. Decathlon tiene uno perfecto y solo cuesta 11,99 euros. Es ideal para los temporales, ya que posee varillas de fibra de vidrio, un material de gran resistencia que aguanta rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Se trata de un accesorio imprescindible que puedes guardar en el bolsillo de tu chaqueta gracias a sus 26 centímetros de largo y 160 gramos de peso. Este modelo, con número de referencia 8596949, te protege de la lluvia fina a ligera y, además, filtra los rayos UV. En definitiva, el paraguas perfecto.