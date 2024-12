Peinados que triunfan esta Navidad en A Coruña: sencillos y perfectos para cualquier plan

Nos gusta la Navidad. Con sus reuniones eternas alrededor de cualquier mesa, sus aperitivos y brindis y esa regla no escrita en la que (casi) todo está permitido, sobre todo en materia de moda y belleza.

Pero también suele ser una de las peores épocas del año para nuestro bolsillo, y después del retoque rutinario de raíces de la semana pasada en la peluquería y el intercambio de regalos que tendrá lugar en los próximos días, tienes dos opciones: declinar educadamente todas las invitaciones a fiestas divertidas o acudir, pero sin gastarte ni un euro en la preparación.

Este es el plan: repite tu little black dress favorito –o apuesta por alguna de las opciones que no son vestidos que te proponíamos en este artículo–, desentierra esos pendientes brillantes y cancela tu cita con el salón. En muchas ocasiones solo necesitas un poco de spray texturizante y unas cuantas horquillas bien colocadas o un lazo de terciopelo para darle un toque festivo a tu pelo sin tener que salir de tu cuarto de baño. Porque, en cuestión de peinados, menos es más, y no hay opción más elegante que un recogido sencillo pero bien hecho.

Si te falta inspiración, en Quincemil te proponemos los looks más sencillos y espectaculares que llevaremos desde ahora hasta Nochevieja y en todas las fiestas que se celebren entremedias.

Free Style

Aunque en el repertorio de peinados de fiesta tienen cabida, por supuesto, los recogidos más elaborados, hay algo irresistiblemente sexy en dar rienda suelta a la textura natural de tu pelo. Apuesta por un moño relajado con mechones sueltos: sencillo, efectivo y sumamente favorecedor.

Si, por el contrario, eres de las que prefiere llevar el pelo suelto, opta por dar un poco de volumen a tu melena con algún spray texturizante o crear unas ondas para después romperlas con un peinado de púas anchas. Las melenas sueltas, relajadas, naturales y muy cool, son siempre una buena idea.

Efecto mojado

Es uno de los peinados favoritos para pisar una alfombra roja y una de las tendencias mejor posicionadas este otoño-invierno 2024/2025 en materia capilar. Y no es de extrañar, dada su fácil ejecución y la comodidad que ofrece. Además, esta temporada no se lleva únicamente peinado hacia atrás y en melenas largas, sino que se adapta fácilmente a todos los estilos y cabellos como oportunidad de demostrar todas las posibilidades que ofrece.

Elegante y socorrido, para ponerlo en práctica solo necesitarás espuma, gomina, sérum de brillo y laca o, en su defecto, también puede llevarse a cabo con productos de hidratación.

Una coleta pulida

La coleta es siempre sutil y funciona, es la solución para muchas cosas. Además, estiliza y favorece, sobre todo si optamos por el clean look de una coleta pulida. Eso sí, aunque no es un recogido complicado en absoluto, hay que tener en cuenta algunas premisas: peinar antes de recoger, con secador, cepillo y algo de producto (gel, sérum o laca).

La no aparición de los famosos 'bollos' dependerá de cepillar muy bien el pelo antes de recogerlo siempre en la dirección en la que irá la coleta. Por último, aunque elegir el tipo de coleta dependerá únicamente de tus gustos, recuerda que las coletas altas favorecen a los rostros redondos y a las mujeres bajitas.

El lazo como protagonista

Consecuencia directa del triunfo de la tendencia coquette, la 'lazomanía' triunfa estas Navidades también en nuestro pelo. Puedes empezar con un peinado texturizado como una coleta o un semirrecogido para después añadir el lazo como protagonista. Este detalle tiene la capacidad de transformar cualquier look de manera instantánea y es apto para todas las edades.

El perfecto blow out

Si hay una tendencia que marca la pauta esta temporada es el cabello con volumen, y el célebre blow out es la prueba más clara. Este peinado que recuerda a las ondas voluminosas de Cindy Crawford en los 90 es elegante pero relajado y favorece muchísimo.

Para recrear este peinado en casa puedes optar por dos opciones, utilizar secador y cepillo redondo o, si prefieres huir del calor, apuesta por recurrir a los clásicos rulos. Deja actuar los rulos durante varias horas y, al retirarlos, usa tus dedos para acomodar el cabello y crear volumen.