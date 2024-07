¿Cómo tener tus pestañas perfectas en verano? La técnica que puedes hacerte en A Coruña

No hay ninguna duda, unas pestañas largas y frondosas iluminan la mirada y refuerzan la expresividad del rostro. El maquillaje, en concreto la máscara de pestañas, es una herramienta infalible para conseguirlo, pero ahora que triunfa la naturalidad y el make no make up, olvidarnos del rímel cada día es una opción sumamente apetecible. Más ahora, en plena época de playa y piscina, cuando sumergirnos en el agua puede significar salir de ella con los ojos como los de un oso panda.

La buena noticia es que existe una técnica, segura, fácil y asequible, para lucir pestañas espectaculares y relegar nuestra máscara de pestañas favorita a lo más oscuro de nuestro tocador –al menos durante un par de meses–. Se trata del lifting de pestañas, un tratamiento que, lejos de ser algo nuevo, escala posiciones para convertirse en uno de los tratamientos estrella de la época estival, y que, si se hace bien, te permitirá hacer deporte, bañarte en el mar o en la piscina e incluso ir a un evento sin necesidad de maquillar las pestañas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INALBIS (@inalbis.es)

Es necesario, eso sí, recalcar la necesidad de que esté bien hecho, ya que requiere una gran delicadeza para no dañar las pestañas, sino todo lo contrario. El lifting de pestañas prolonga la longitud del pelo, añade intensidad a su color y crea un efecto de mirada abierta durante todo el día. Además, todo esto se hace sobre tus propias pestañas, no es necesario aplicar ningún tipo de extensión, simplemente se basa en sacar partido al potencial de tu mirada, con lo que el resultado es siempre natural. Además, si en algún momento quieres intensificar el efecto, siempre puedes usar tu máscara de pestañas favorita.

¿Qué es y cómo se hace un lifting de pestañas?

El objetivo de este tratamiento, indoloro y no invasivo, es alargar e hidratar el pelo de las pestañas desde la raíz. Se hace de una en una y con mucha paciencia, buen hacer y pulso, ya que solo así se consigue mayor longitud, espesor y profundidad. Aunque, como hemos dicho, no duele ni molesta, tampoco es un masaje relajante. Eso sí, poder estar con los ojos cerrados durante algo más de una hora es de por sí, un lujo.

Después de limpiar la zona cuidadosamente, el profesional que se encargue de realizar el tratamiento seleccionará el tamaño del molde de silicona que mejor se ajuste al largo de tus pestañas y sobre el que trabajará luego. Cuando el molde esté perfectamente ajustado a la raíz, se aplica un producto que se encarga de abrir el poro de la pestaña fijándolo a la forma del molde. En tercer lugar, se aplica un tinte para añadir intensidad al color de las pestañas y, por último, queratina hidratante que aporta brillo y naturalidad.

Tras retirar el molde de silicona y verte en el espejo, el efecto wow! es instantáneo. Este efecto seguirá manteniéndose intacto cuando las pestañas se mojen, pero será necesario esperar durante 24 horas para lavarse la cara para que el producto acabe de fijarse. Otro aspecto importante es la duración. Una vez realizado, tus pestañas estarán perfectas entre seis y ocho semanas, pero no podremos repetirlo si no ha pasado el tiempo suficiente ya que hay que respetar el ciclo de crecimiento del pelo.

¿Dónde puedo hacerme un lifting de pestañas en A Coruña?

Tal y como hemos señalado, es sumamente importante ponerse en manos de un buen profesional, que conozca bien esta técnica y, además, que utilice productos de calidad que no dañen las pestañas y, por supuesto, la zona de los ojos. Hay que tener en cuenta que, al estar tan cerca del ojo, se trata de una zona muy delicada, y las consecuencias pueden ser nefastas. Por eso, si estás buscando un centro de confianza en A Coruña para lucir unas pestañas espectaculares este verano, estas son nuestras recomendaciones.

L' Atelier by MPFBROWS

Calle Pastoriza, 3 1ºA

En una callecita aledaña a San Andrés, se encuentra este centro regentado por Manuel y Jesús con una profesionalidad y buen hacer excepcionales. Ponerse en sus manos es garantía de éxito y, además, entregarte a una experiencia sensorial de música relajante y movimientos precisos y calmados.

Pigmento

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pigmento (@pigmento.careandwellness)

Calle Orzán, 146

Este centro de A Coruña en el que hacerte las mejores manicuras es también una apuesta infalible para cuidar tus pestañas y probar sus lifting de pestañas. El resultado es siempre impecable.