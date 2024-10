Onde comer en Santiago de Compostela, segundo o profesor universitario Miguel Anxo Bastos

Muchas veces optamos por estudiar lo que más nos gusta, y hay que pensar también en lo que somos buenos nosotros, no sólo en lo que nos gusta, que no siempre coincide. A mí me gustan unas cosas, pero ¿para qué valgo yo? O aprender a que nos guste lo que se nos da bien. #PaleoLET

Comezamos a mañá preto da facultade, no Campus Vida. O profesor adoita chegar cedo ás aulas polo que frecuenta as cafeterías que se atopan no propio campus universitario. "Son excelentes e hai almorzos completos a primeira hora a prezos moi razonables", destaca, "ademais disfruto da beleza do campus e da paz que ainda hai a esa hora da maña".

Onde tomar o aperitivo

Interior da libraría Couceiro. Couceiro.

Miguel Anxo non adoita tomar o aperitivo, pero sí que nos conta que cando ten un pouco de tempo antes da hora de xantar, gústalle pasear polas librerías de Santiago, especialmente polas que combinan novas publicacións con outras máis vellas, coma Couceiro, Rosalía de Castro ou Gallaecia. "Podo ver así as novidades e descubrir libros vellos dos que non tiña noticia", afirma.

Onde xantar