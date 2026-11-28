Dos de los platos más populares de este restaurante en el que la comida casera es protagonista atabernadalola.com

Los restaurantes gallegos destacan por ofrecer comida casera y tradicional, con platos muy abundantes a precios económicos que dejan boquiabiertos a quienes visitan Galicia. Y es que no solo sorprende por la cantidad y el buen precio, sino también por la calidad de sus productos y el exquisito sabor.

Un buen ejemplo de ello es A Taberna da Lola, situada en la parroquia de Mourillós, en Celanova (Ourense). Aunque sus especialidades son las croquetas y las parrilladas de carne, su carta ofrece una amplia variedad de propuestas gastronómicas para disfrutar de la cocina tradicional.

"Tradición y calidad"

En Galicia, comer bien no tiene nada que ver con gastar mucho dinero. Prueba de ello es A Taberna da Lola, un restaurante que apuesta por la cocina casera, los platos tradicionales y las raciones generosas. Sin duda, el sitio perfecto para darse un buen festín.

Su carta cuenta con una amplia variedad de propuestas para todos los gustos. Entre sus opciones puedes encontrar pescados como el bacalao, la dorada y la lubina, además de diferentes tapas y platos más clásicos como canelones.

Sin embargo, si hay algo por lo que destaca A Taberna da Lola es por sus especialidades. Las croquetas son uno de sus platos más reconocidos. "Elaboradas con recetas tradicionales que evocan los sabores de siempre", dicen en su web. También sobresale su parrillada de carne, "un deleite para los amantes de los buenos cortes", indican.

Otro de los atractivos del establecimiento son sus hamburguesas 100% caseras, elaboradas con diferentes tipos de carne: cachena, rubia, novillo y pollo. Así, podrás escoger entre varias opciones, todas ellas deliciosas, con la apuesta por la elaboración casera como punto de partida.

Más platos destacados de A Taberna da Lola, en Mourillós, Celanova (Ourense) atabernadalola.com

Además, también ofrece un menú del día por 12 euros que ofrece dos platos, bebida, postre y café. También dispone de opción de medio menú si eres de esas personas que prefieren una opción más ligera.

El restaurante cierra los lunes por descanso. Los martes, miércoles y jueves abre de 11:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 22:30 horas, mientras que los viernes y sábados abre de 11:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 24:00 horas. Por su parte, los domingos abre de 11:00 a 16:00 horas.

Las reseñas de sus clientes

Con 4,5 sobre 5 estrellas, la mayor parte de las reseñas de A Taberna da Lola destacan la gran calidad de sus platos, así como el estupendo trato recibido y el increíble ambiente del establecimiento. También hay quienes se han parado a destacar ciertos platos.

"Recomendable al 200%. A las 3 de la tarde, después de que otro restaurante nos dejase tirados, contactamos por teléfono y sin reserva, no dudaron en prepararnos una mesa y atendernos con el máximo esmero. El personal fue increíblemente amable y acogedor. El restaurante es acogedor y ofrece una relación calidad-precio excepcional. No suelo escribir reseñas, pero Taberna de Lola se merece una. ¡Gracias!", comentó Salomé López.

"¡Increíble calidad-precio! Hemos comido cachena, solomillo y chuleta… ¡Riquísimo! El pulpo estaba muy jugoso y lleno de sabor. Nos trajeron unas croquetas de carne guisada para probar y, sinceramente, ¡son las mejores que he comido en mucho tiempo! ¡Muy recomendable! El trato fue muy amable", dijo Lidia.

Algo similar dijo Esmeralda Díaz: "Simplemente espectacular, quería desde hace mucho tiempo probar el caldo gallego... y superaron sin dudas mis expectativas... Maravilloso me voy con un recuerdo culinario increíble de este lugar. Fue un placer para mi familia y para mí comer aquí hoy. Sin duda, volveremos. ¡Muchísimas gracias por un almuerzo tan fantástico!".