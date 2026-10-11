La aldea de 67 habitantes donde comer a reventar cocina tradicional: "Un sitio increíble y ambiente de 10"

El chuletón a la brasa es el plato más destacado y cuentan con una bodega en la que elaboran su propia Web Cova da Xabreira

En Galicia hay restaurantes donde comer a reventar en prácticamente cualquier lugar. Todas y cada una de sus aldeas, pueblos, municipios y ciudades cuentan con establecimientos en los que disfrutar de una buena comilona. Y lo mejor de esto es que muchos de ellos elaboran sus cartas a partir de productos locales, uno de los motivos de la gran calidad de sus platos.

Un ejemplo de ello se ubica en la aldea de Seadur, perteneciente a Larouco (Ourense), donde hay un restaurante que destaca por su fantástica reputación y por ofrecer una carta que varía en función de la temporada: A Cova da Xabreira, que adapta su propuesta gastronómica en función de la época del año y las características del entorno.

Producto de primera calidad

Terraza de Cova da Xabreira Instagram @covadaxabreria

A Cova da Xabreira es un restaurante que destaca tanto por su cocina como por el lugar en el que se encuentra. El establecimiento está situado en el interior de una cueva tradicional excavada en la roca y dispone de bodega, un espacio que mantiene parte de la esencia y la tradición vinícola de esta zona de Valdeorras.

Su cocina apuesta principalmente por los productos locales y de temporada. Su carta cambia en función de la época del año para aprovechar los ingredientes que se encuentran en su mejor momento y, así, ofrecer la mayor calidad y sabor en cada uno de sus platos. Destacan los productos de su propia huerta y materias primas de productores de la zona.

En la carta puedes encontrar diferentes propuestas de carne, pescado y verduras. Uno de los platos que más destaca es el chuletón. "También encontrarás ensaladas, verduras, otras carnes y bacalao hechos en nuestra parrilla y postres tradicionales", indican desde el restaurante.

En sus opciones para compartir destacan berenjenas asadas con miel de Seadur, queso del Cebreiro y almendras, pimientos asados, las croquetas de cocido gallego o de marisco, zamburiñas o pulpo, entre otros. Entre los principales, destacan el ya mencionado chuletón, secreto de cerdo o bacalao a la brasa, entre otras posibilidades.

El vino tiene también un papel importante en el restaurante. Cova da Xabreira cuenta con su propia bodega y elabora vinos de variedades habituales de la zona con las uvas de sus propias viñas, ideales para maridar los diferentes platos de la carta. Destacan el Godello y el Mencía.

El restaurante abre de jueves a domingo de 12:00 a 17:30 horas y de 20:00 a 01:00 horas, mientras que lunes, martes y miércoles permanece cerrado.

Las reseñas de sus clientes

Las opiniones que ha recibido Cova da Xabreira en Google son, en su mayoría, fantásticas, de ahí que cuente con una puntuación de 4,8 sobre 5. "Un sitio increíble, ambiente de 10 y la comida exquisita con productos y vino de la zona. Además resaltar el servicio, súper atentos y muy simpáticos", indicó Ledicia Losada.

Algo parecido opinó Javier, quien, además, afirma que se sorprendió con la belleza del entorno: "Un lugar mágico, las vistas exteriores son preciosas, parecen de postal. Hemos comido genial y el trato por parte de las camareras de diez. El restaurante está enclavado en unas cuevas y es sencillamente fantástico. Un lugar para repetir, nos ha encantado".

También hay quienes resaltan ciertos platos: "Ubicado en lo alto del pueblo con una terraza con bonitas vistas y su interior es una cueva con una ambientación preciosa y una excelente cocina. Estupendo chuletón y oreja a la brasa, exquisita. Excelente atención. 100% recomendable", cuenta GB.