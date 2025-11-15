El restaurante de carretera de Galicia ideal para un descanso: "Comida de primera y un servicio muy bueno"

La gastronomía de Galicia conquista a todo aquel que la prueba, y no es de extrañar: la calidad del producto local es excepcional. Tanto en la costa como en el interior, los restaurantes crean platos con los mejores ingredientes del mar y de la tierra. También destacan los clásicos locales de carretera, esos en los que parar si ves muchos coches y camiones aparcados.

Hay un restaurante de carretera situado en Baamonde (Lugo) que lleva más de 100 años dando de comer tanto a los vecinos del pueblo como a los conductores que pasan por delante y deciden hacer una parada por su buena fama. Y no es para menos, pues todo aquel que entra en este establecimiento sale encantado por el buen sabor de la comida y el excelente trato recibido.

Desde 1916 en la cocina

Interior del restaurante Galicia restaurantegalicia.gal

Situado a pie de la carretera N-VI, en la localidad de Baamonde, en el municipio de Begonte, el Restaurante Galicia es mucho más que una simple parada para descansar de tu viaje y estirar las piernas.

Fundado en 1916, este emblemático local de carretera se ha convertido en todo un referente para camioneros, viajeros y amantes de la buena comida, pues no son pocos los que lo eligen por su ambiente, su buen trato y, sobre todo, por su excelente cocina tradicional gallega.

El local conserva todo el encanto de antaño. Su interior recrea la auténtica cultura gallega: "Es una típica casa de labranza donde no falta detalle, desde las herramientas necesarias para trabajar en el campo hasta los muebles típicos del rural y los objetos decorativos de la zona", comentan en su web.

Así, cada rincón es un homenaje a la cultura rural. También cuentan con objetos decorativos de Terra Chá, la comarca más extensa de Galicia. Este entorno invita a todos los clientes a disfrutar de la gastronomía y la tradición.

Aunque actualmente la web del restaurante no ofrece información sobre la carta y precios, guiándonos por alguna fotografía del local, así como por las reseñas de sus miles de clientes, los comensales que lo visitan saben que allí les espera una comida casera y riquísima, elaborada con productos de calidad.

El Restaurante Galicia ofrece una amplia variedad de platos para todos los gustos y bolsillos. Entrantes como empanadas, sopas o caldos, ensaladas variadas, carnes, pescados y, por supuesto, unos buenos postres caseros. Asimismo, ya empezaron con la temporada de cocidos, disponibles los sábados, domingos, lunes y, también, por encargo.

El Restaurante Galicia abre de miércoles a domingo de 12:00 a 00:00 horas, los lunes de 12:00 a 17:00 horas, y cierra los martes por descanso. Como dicen en su web: "Llevamos 100 años ofreciéndole uno de los mejores servicios de cocina tradicional en Baamonde". Cada día, trabajan para que cada cliente se sienta como en casa, "porque ellos... ¡se lo merecen".

Las reseñas de sus clientes

Algunos platos de Restaurante Galicia restaurantegalicia.gal

En Google cuenta con más de 1.600 reseñas y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5, lo que confirma la increíble experiencia gastronómica de todo aquel que entra en su interior.

J. Ignacio Muiño Gutierrez, lo tiene claro: "Todo un descubrimiento, enxebre total, comida de primera con un servicio muy bueno, precio ajustado, muy razonable, el lugar es digno de ver y disfrutar, se puede pagar con tarjeta, es maravilloso poder sentir y vivir la historia que se encierra en sus paredes ,acercaros y saborearlo in situ".

Gabriel Núñez, tampoco se quedó corto: "Precioso lugar. Acudimos una pareja con dos hijas. Atención maravillosa, siempre con una sonrisa y muy amables. La comida exquisita. Llegamos con una reserva apretados de tiempo pero nos dejaron prolongar el tiempo y disfrutar de los manjares", afirma.

El buen precio de este establecimiento es algo que se repite mucho en todas las opiniones: "Puede pasar desapercibido desde la carretera pero merece mucho la pena. Comida gallega, casera 100%, un lujo. Muy buena atención. Carta muy variada y disponen de menú del día. Café de pota buenísimo. Precios de otra época. Calidad-precio incomparable", opina Max.