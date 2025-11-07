Galicia podrá volver a comer centolla: "La época más fuerte es ahora, en 15 días doblarán su precio"

El próximo lunes vuelve el rey del marisco a las lonjas gallegas: el centollo. La Xunta abrirá el día 10 de noviembre la veda tras los meses de verano, lo que significa que en los próximos días los primeros ejemplares empezarán a llegar a las plazas y los restaurantes volverán a contar con él en sus cartas.

Durante el verano la captura de centollo y de buey de mar está prohibida en Galicia, ya que coincide con su época de reproducción. Esos meses se alejan de la costa y se aparean para, ya en noviembre, diciembre y enero, volver a la costa.

De esta manera, desde el lunes los pescadores podrán volver a capturar a estos crustáceos tan ansiados, tanto en la gastronomía gallega como nacional. Una fecha que los propietarios de las marisquerías esperaban con ansias y ganas. "Esperamos que la temporada sea buena, pero a veces las previsiones no se dan como uno quiere", señala Alfredo Castrelo, dueño de El Refugio en el municipio de Oleiros en A Coruña.

El propietario explica a Quincemil que ya tienen clientes esperando con ansiedad la llegada del centollo. "Es un producto que se vende bien. Tenemos una reserva para el día 14 de noviembre que los quieren grandes, de unos 5 kilos", cuenta Alfredo con incertidumbre, ya que los primeros días no se suelen capturar los mejores ejemplares.

Centolla Marisquería Ríos

En El Refugio tienen previsto comprar desde el primer momento en el que los haya. En contraste, los propietarios de la marisquería Ríos en A Coruña explican que esperarán unos días para comprar: "El primer día no se puede comprar porque no sabes cómo van a llegar. Pueden estar vacías".

En este local, también, notan las ganas de la gente de volver a disfrutar del centollo. "Hace unos días unos clientes que vinieron desde Las Palmas para comerlo y les tuvimos que decir que aún no hay", relatan.

"La época fuerte empieza ahora"

En Bitadorna, uno de los referentes de Vigo, su responsable Chus Castro confirma que la apertura coincide siempre con el momento de mayor interés: "La centola abre ahora, a mediados de noviembre, y suele estar disponible hasta casi junio. La época más fuerte es ahora, el inicio, y luego vuelve a subir mucho por Navidad".

Chus Castro, cocinera y dueña de Bitadorna Treintayseis

Castro explica que, aunque la veda termina el lunes, muchos restaurantes esperan unos días antes de comprar, igual que ocurre en A Coruña, ya que "ahora mismo puede que en el fondo de la ría haya centollas fondeadas que todavía no comen lo suficiente". Ante ello, lo tiene claro: "Es preferible esperar una semana a que engorden".

La centolla gallega, un producto diferenciado

Y aunque en A Coruña, tanto la marisquería Ríos, como El Refugio aseguran tener muy buen producto, entre un municipio y otro no solo hay rivalidad en el fútbol. "La centolla de la ría es fantástica, con un sabor impresionante. Hay diferencias entre la del norte y la del sur por la temperatura del agua", asegura Castro. Aún así, coinciden en que es uno de los mariscos más abundantes de Galicia.

Precios aún inciertos, pero con tendencia al alza

Sobre los precios, Castro reconoce que todavía no hay cifras cerradas, pero avisa de que pueden variar rápidamente: "El marisco en quince días puede doblar el precio. La centolla empezará a salir en el restaurante sobre los 45 euros, y de ahí para arriba".

Centollo El Refugio (Facebook)

El tamaño y el sexo también marcan diferencias: "No es lo mismo pagar una centolla pequeña que una hembra grande, que es más cara por los kilos y la carne que tiene".

Arranca una de las temporadas más esperadas del año

Con la reapertura de la veda, las lonjas gallegas se preparan para la primera subasta de la temporada y los restaurantes afinan la carta para volver a servir uno de los productos estrella del otoño-invierno. Todo apunta a un comienzo con mucha expectación… y mucha demanda.