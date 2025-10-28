Cambalache Narón: un clásico en Ferrolterra

En Narón, Cambalache es mucho más que un restaurante: es un clásico de Ferrolterra, con el sabor de siempre y un ambiente cercano que conquista generaciones

En Narón hay sitios que ya forman parte de su ADN, lugares que acompañan la vida diaria de vecinos y trabajadores. Cambalache es uno de ellos. Un espacio sencillo, con años de historia, que ha sabido mantener el mismo espíritu desde sus inicios: una buena carta con propuestas para todos los gustos.

El local se encuentra en Rúa Cataluña, 33, a pocos metros del Centro Comercial Odeón, en una zona de constante movimiento, rodeada de talleres, oficinas y pequeños comercios. Hasta allí llegan las líneas 1 y 2 del autobús urbano de Narón y Ferrol, y también se puede llegar en coche, con facilidad para aparcar de manera gratuita en las inmediaciones del local.

De lunes a viernes, Cambalache Narón es punto de encuentro para quienes trabajan cerca. El fin de semana, el ambiente se vuelve más familiar, con familias y grupos que ocupan sus mesas para comidas, celebraciones o cumpleaños, en un espacio cómodo y pensado para disfrutar.

Todo lo que sale de su cocina se elabora en el propio obrador que Cambalache tiene en A Coruña, donde se preparan cada día las masas, las pastas frescas, las salsas y los postres. Más de cuatro décadas avalan una fórmula que se reconoce en platos como la Súper Milonguita, el Arrollado Piamontés, sus hamburguesas o sus pizzas artesanas de siempre.

Al frente del equipo está José. Es de esos profesionales que conocen a su clientela, que están atentos a los detalles y que dan continuidad a una manera de hacer las cosas que forma parte de la identidad de Cambalache.

El restaurante ofrece también servicio de take away y delivery, una opción práctica para quienes prefieren disfrutar de sus platos en casa o en la oficina.

En una zona en constante movimiento, Cambalache Narón sigue siendo lo que siempre fue: un lugar cercano, con historia y con un nombre que forma parte del día a día en Ferrolterra.