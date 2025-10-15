Ya es oficial: estas son la 7 tapas gallegas que viajarán a Oporto para representar nuestra tierra

Tapas del evento gastronómico 'De Tapas por Galicia' Turismo de Galicia

Ir de tapeo es una tradición social y gastronómica muy arraigada en Galicia. Esta costumbre, que consiste en ir de bar en bar con amigos o familiares para tomar pequeñas porciones de comida y bebidas, es una excusa para compartir momentos y disfrutar de la compañía.

Dada la importancia de esta tradición, este verano se celebró el concurso Siete ciudades, siete paladares, en el que varios chefs gallegos resultaron ganadores y que ahora mostrarán sus creaciones en un evento gastronómico en Oporto (Portugal).

De Tapas por Galicia aterriza en Oporto

Siete chef representarán a las diferentes ciudades gallegas en el evento gastronómico De Tapas por Galicia, que se celebrará del jueves 16 al viernes 25 de octubre en el histórico Mercado de Bolhão de Oporto (Portugal).

Esta iniciativa, que por primera vez cruza la frontera hacia el territorio luso, reunirá siete chefs de las principales ciudades gallegas (Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Ourense y Lugo), en un recorrido gastronómico por lo mejor de la cocina en miniatura de Galicia.

Los mejores chefs de cada ciudad gallega viajarán a Portugal para representar a su tierra a través de la gastronomía, con propuestas de pequeño formato maridadas con los vinos de las cinco Denominaciones de Origen de Galicia: Ribeiro, Rías Baixas, Monterrei, Valdeorras y Ribeira Sacra.

A continuación, te detallamos la lista completa de los chefs participantes y sus respectivas creaciones culinarias para el evento gastronómico De Tapas por Galicia:

Alejandro Ferreiro (Santiago de Compostela)

Tapa de Alejandro Ferreiro (O Sendeiro) Turismo de Galicia

El chef de O Sendeiro reinterpreta el concepto de tortilla con una versión innovadora: tortilla de maíz frita acompañada de ventresca, camarón, mayonesa de mayonesa de maracuyá y mousse de foie.

La tapa podrá degustarse el día 16 de octubre, en horario de 11:30 a 16:30 horas.

Andrés Alonso (Vigo)

Tapa elaborada por Andrés Alonso (Chemin de Fer) Turismo de Galicia

Andrés Alonso, de Chemin de Fer, presentará la tapa 'Vieira gallega en escabeche de maracuyá, crujiente de arroz con alga nori y emulsión de sus corales'. Su propuesta combina los sabores atlánticos con matices exóticos, en una muestra de la creatividad que caracteriza su cocina.

La tapa podrá degustarse el día 17 de octubre, en horario de 11:30 a 16:30 horas.

Rubén González (Pontevedra)

Tapa elaborada por Rubén González (El Cafetín de Pontevedra) Turismo de Galicia

En esta ocasión, Rubén González, de El Cafetín de Pontevedra, apuesta claramente por los productos del mar, con una tapa que combina cubo de atún sobre atún cremoso marinado con aguacate y gel de lima, y un tomate relleno sobre una base crujiente.

La tapa podrá degustarse el día 18 de octubre, en horario de 11:30 a 16:30 horas.

Paco Gómez (Ourense)

Tapa elaborada por Paco Gómez (Asador a Feita) Turismo de Galicia

La pulpería Asador a Feita aterrizará en Oporto para presentar una tapa que reúne lo mejor de nuestra gastronomía: camarones y pimientos de Padrón. El chef Paco Gómez propone esta creación sobre una especie de tartaleta con bacon frito y esferificaciones de vinagre.

La tapa podrá degustarse el día 22 de octubre, en horario de 11:30 a 16:30 horas.

José Luis Pardo y Auriana Macías (Lugo)

Tapa propuesta por José Luis Pardo y Auriana Macías (Orixe do Campo) Turismo de Galicia

De Tapas por Galicia también contará con representación lucense. José Luis Pardo y Auriana Macías, de Orixe do Campo, participarán en el evento gastronómico de Oporto con la tapa 'Crema de aguacate y tartar de vieira sobre cama de pepino caramelizado con vino O Ribeiro y panela'.

La tapa podrá degustarse el día 23 de octubre, en horario de 11:30 a 16:30 horas.

Álex Martínez y Mar López (Ferrol)

Tapa propuesta por Álex Martínez y Mar López (Bacelo) Turismo de Galicia

De Ferrol a Oporto, Álex Martínez y Mar López (restaurante Bacelo) sorprenderán en De Tapas por Galicia con una tapa que combina dulce y salado: filloa rellena de repollo, bacalao, chorizo y perlas de aceite.

La tapa podrá degustarse el día 24 de octubre, en horario de 11:30 a 16:30 horas.

Vicenzo Amadeo (A Coruña)

Tapa propuesta por Vicenzo Amadeo (Ama Italiana Contemporánea) Turismo de Galicia

En último lugar, y no por ello menos importante, Ama Italiana Contemporánea presentará una tapa de ravioli relleno de chorizo de cebolla, acompañado de espuma de Galmesâo y un crumble de páprika de la Vera.

La tapa podrá degustarse el día 25 de octubre, en horario de 11:30 a 16:30 horas.