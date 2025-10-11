Dónde comer en Galicia, según el actor Luis Zahera

Luis Zahera está en lo más alto tras el éxito de la serie 'Animal' en Netflix, que días después de su estreno sigue líder en la plataforma. Un éxito que vuelve a situar a Galicia en el foco internacional, mostrando el talento de su elenco y la belleza de sus paisajes.

La serie, de nueve capítulos de media hora, ha conquistado las risas de miles de espectadores desde el pasado fin de semana. Los protagonistas, Luis Zahera y Lucía Caraballo, brillan en esta comedia que explora el rural gallego con humor y cercanía.

Tras participar en thrillers ambientados en el rural gallego como As Bestas, Zahera se pasa ahora a la comedia, un estilo que ve interesante de cara a visibilizar también el rural de Galicia, tal y como nos contaba en una entrevista concedida a Quincemil y Treintayseis hace apenas unos días con motivo precisamente del lanzamiento de esta nueva, y sin duda, exitosa, serie.

Hoy, Luis Zahera nos propone una ruta gastronómica. Dejamos de lado el sector audiovisual y nos dedicamos a la gastronomía. Y en concreto a la gastronomía gallega. Y es que, como nos dice Zahera, en Galicia "se come bien en todos los lados". Quizá por ello le haya costado algo más quedarse con aquellos sitios favoritos de nuestra comunidad en los que disfrutar de un buen plato de comida.

Pero he aquí su elección. Como buen picheleiro, Zahera tira para Santiago y nos recomienda algunos de sus locales y restaurantes para comer, tomar un aperitivo, cenar y, para quien se anime, también una copa.

LaFlor Turismo Santiago de Compostela

Para comer y tomar el aperitivo: la Flor

A la hora de tomar el aperitivo y comer, Luis opta por La Flor: "Es un sitio que puedes hacer cualquier cosa". También lo elige para cenar, pero para última hora del día también nos hace otra recomendación. Este restaurante, situado en Rúa Casas Reais, es un punto de encuentro tanto para locales como para visitantes.

La carta de La Flor resulta muy variada, con platos nacionales e internacionales, y ofrece una cuidada selección de cafés, chocolates y postres. Lo tradicional y lo moderno se fusionan en este local del casco histórico de la ciudad compostelana.

Para cenar, O Dezaseis

O Dezaseis, uno de los locales más emblemáticos de Santiago. Quincemil

Seguimos de ruta con Luis Zahera y, a la hora de cenar, el actor opta por O Dezaseis (Rúa de San Pedro 16). Se trata de un local clásico de la ciudad y todo un referente en comida tradicional. Con más de tres décadas de historia, por las mesas de este local han pasado desde dirigentes políticos de todas las ideologías, a gente con más y menos recursos económicos o representantes de la Iglesia.

"Una de las cosas que mejor se hicieron fue juntarles a todos para que pudieran estar en un mismo espacio haciendo lo mismo, que era comer y disfrutar", destacaba Gonzalo Abal, uno de los seis socios de O Dezaseis, en una entrevista a Quincemil.

Para copear, todo un clásico: Atlántico

Famosos en el Atlántico (FOTO: El Atlántico)

Zahera tira de clásicos de la ciudad, también para el momento "copas". Nos recomienda ir hasta el Atlántico, uno de los locales más emblemáticos de Santiago de Compostela. Punto de encuentro para amantes de la música alternativa y la buena coctelería.

Abierto en la Rúa da Fonte de San Miguel, combina el ambiente bohemio y cultural que caracteriza a la ciudad con una cuidada carta de cócteles artesanales y más de 300 referencias de bebidas. Su estética íntima y su apuesta por el rock, el indie o el rhythm & blues lo han convertido en un clásico entre artistas, músicos y universitarios compostelanos que buscan algo distinto al ocio convencional.

Zahera y otros compañeros de profesión son asiduos de este local. Hasta el propio Luis Tosar se acordó de este bar cuando recogió el Goya a Mejor Actor por Celda 211, película también protagonizada por Zahera.