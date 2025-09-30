La taberna de Galicia que enamoró al chef José Andrés por su tortilla de patata: "Las hacen excelentes"

El popular chef español José Andrés y la tortilla que le sorprendió por su sabor y sencillez @chefjoseandres

La gastronomía gallega siempre está en boca de todos y es uno de los principales atractivos por los que muchos deciden visitar nuestra tierra. Incluso, son muchos los chefs profesionales que se rinden al sabor de los platos típicos de Galicia hechos con productos frescos, autóctonos y de calidad.

Esto le ocurrió al popular chef español José Andrés (Mieres, Asturias, 1969), quien se quedó sorprendido con la tortilla de patata de una taberna gallega mientras realizaba el Camino de Santiago. "Incluso en los lugares más humildes, las hacen excelentes", comentó en su publicación.

"Nada es más emblemático en el Camino de Santiago que la tortilla española"

El afamado cocinero ha realizado parte del Camino Francés y ha dejado constancia en sus redes de los rincones gastronómicos que más llamaron su atención. No es sencillo sorprender a un cocinero profesional con años de prestigio, pero una taberna de Lugo lo ha conseguido, y con creces.

Tanto es así, que ha decidido compartirlo en su cuenta de Instagram y recomendar el establecimiento por su espectacular y exquisita tortilla de patata, la cual le ha encantado por "su sencillez".

Se trata de la Taberna da Modia, situada en O Campo da Vila, una aldea de Guitiriz (Lugo). "No hay nada más emblemático en el Camino de Santiago que la tortilla española… sobre todo en Galicia", comentó en su Instagram junto con una serie de imágenes de esta popular comida.

"¡En muchos lugares, incluso los más humildes, las hacen excelentes! Aquí, en la Taberna da Modia, preparan una que destaca por su sencillez… ¡Marisol, la chef, está muy orgullosa de la suya!", añade el chef José Andrés después de visitar este local de la provincia lucense.

Así es como el experto culinario con fama a nivel internacional se ha quedado maravillado con uno de los platos gastronómicos más típicos en España, siendo Galicia una de las regiones donde resulta más popular por su particular forma de cocinarla: al estilo Betanzos.

Lo que el chef español no ha compartido es si forma parte del team con o sin cebolla, algo que muchos usuarios le han preguntado en los comentarios de la publicación.