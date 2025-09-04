La hamburguesa que ha conquistado Galicia y aspira a ser la mejor de España

Carnivale lo ha vuelto a hacer. Tras revalidar en A Coruña su condición de favorita en The Champions Burger, la hamburguesería coruñesa llega a Vigo con una propuesta que promete dar que hablar: la "MVP", una burger exclusiva con pan negro artesanal, brisket de Angus cocinado 48 horas y un blend de carne madurada en seco durante 60 días.

Una receta pensada para sorprender, que no estará en carta y que solo podrá degustarse durante el campeonato. El triunfo en casa, el orgullo de representar a A Coruña y una filosofía de calidad innegociable. Esos son los pilares sobre los que Carnivale construye su camino en The Champions Burger.

La "MVP" de Carnivale, Mejor Burger Local en The Champions Burger A Coruña Carnivale Burger

¿Cómo vivisteis el triunfo en la Champions Burger de A Coruña? ¿Qué significó para vosotros que el público os eligiera como favoritos?

Volver a repetir el éxito del año pasado en casa ha sido una experiencia increíble. Este año competíamos contra dos grandes marcas y rivales muy dignos, lo que hace que el premio tenga aún más valor. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y de poder volver a representar a Galicia en la final de The Champions Burger una vez más.

Tras ganar en casa, ahora estáis en Vigo. ¿Con qué expectativas afrontáis esta nueva cita y qué supone representar a A Coruña?

El año pasado en Vigo nos trataron de maravilla. Tenemos muchas esperanzas de poder hacer podio aquí porque su gente es increíble y nos hacen sentir como en casa, muy arropados y queridos.

Desde vuestra perspectiva, ¿cuál ha sido la clave de la victoria en A Coruña?

La constancia, la innovación y el saber darle a la gente de A Coruña lo que realmente le gusta. Al final, entender al público al que te diriges es clave para conectar y convencer.

¿Cómo surge la idea de una hamburguesa como la "MVP" con pan negro, brisket de Angus y polvo Florida? ¿Hay un proceso creativo detrás o es más intuición?

Es una mezcla de ambas cosas. Detrás hay muchas horas probando combinaciones de sabores diferentes y buscando crear una burger atractiva, llamativa y, sobre todo, deliciosa.

Somos los únicos que hemos apostado por un pan negro alto elaborado de forma artesanal, con ingredientes de calidad, llevándolo a otro nivel.

El brisket de Angus es otro de los grandes protagonistas: lo cocinamos a baja temperatura durante 48 horas, lo deshilachamos a mano y lo adobamos con una mezcla cajún muy cuidada, con especias medidas al detalle para conseguir ese aroma y sabor tan característico.

"La "MVP" será exclusiva de The Champions Burger y solo podrá degustarse en el evento. Nos da un poco de pena no incorporarla, pero es importante que la gente sepa que solo allí tendrá la oportunidad de probarla." Equipo de Carnivale

Nuestra carne dry-aged con 60 días de maduración es un blend diseñado específicamente para este evento, porque sabemos que la calidad de la carne debe ser siempre lo primero en una burger.

En definitiva, todo en la "MVP" está pensado y hecho a medida para que cada sabor encaje y logre una de las mejores hamburguesas que hemos creado hasta la fecha.

No todas las hamburgueserías se atreven con pan propio, salsas caseras y carnes dry-aged de hasta 60 días. Para nosotros, esa diferencia es lo que marca la experiencia Carnivale.

¿Qué significa para vosotros la palabra calidad y premium aplicada a una hamburguesa?

Para nosotros, esas dos palabras son la esencia de Carnivale. Sentimos la obligación de dar siempre lo mejor al cliente, de buscar el mejor producto, incluso aunque eso suponga sacrificar margen económico.

La calidad está en un pan sin aditivos ni conservantes, en la carne seleccionada directamente en aldeas de Galicia, en el carnicero que realiza la maduración exacta que buscamos, en el proceso del cajún o en la elaboración del brisket de Black Angus.

Todo lo elegimos personalmente, y eso es lo que convierte nuestra hamburguesa en un producto verdaderamente "premium".

Después del concurso, ¿os planteáis incorporar la hamburguesa ganadora a vuestra carta habitual para que todo el mundo pueda probarla?

Lamentablemente no. No vamos a poder incluir la "MVP" en la carta. El año pasado participamos con la "Chicharrón" y cometimos el "error" de ponerla después en nuestros locales. Eso provocó que este año muchos pensaran que podían esperar y probar la nueva burger más adelante, pero no es así.

La "MVP" será exclusiva de The Champions Burger y solo podrá degustarse en el evento. Nos da un poco de pena no incorporarla, pero es importante que la gente sepa que solo allí tendrá la oportunidad de probarla. Queremos que vengan, que nos apoyen y que disfruten con cada nueva propuesta.

Vamos a apostar fuerte por esta burger y llegaremos a la final de Madrid con la misma "MVP". El próximo año traeremos una propuesta completamente nueva y animamos a toda la gente de A Coruña a que venga al evento, la pruebe y nos ayude a alcanzar ese ansiado podio en nuestra tierra. Y que recuerden votar con el código QR y valorar la burger.