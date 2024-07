Si tienes ganas de percebes con patatas, tienes que ir a este rincón de A Coruña este domingo

Escultura de percebes en el puerto de Aguiño, en Ribeira (A Coruña) Festa do Percebe de Aguiño

Aunque los percebes más famosos de Galicia sean probablemente los de Cedeira y los de Corme, en Ponteceso, la fiesta más veterana dedicada a este exclusivo crustáceo se celebra en realidad en Aguiño, una localidad de Ribeira. Este 2024 tendrá lugar la edición número XXV, lo que la convierte en una de las pocas fiestas gastronómicas de Galicia que tienen su origen antes del siglo XXI.

Este puerto en un rincón de la provincia de A Coruña, justo al final de O Barbanza y a dos kilómetros por el mar de la isla de Sálvora, celebra este domingo 28 de julio su Festa do Percebe. La celebración de este fruto del mar congrega a tanta gente que ya ha sido nombrada Festa de Interese Turístico de Galicia. Los que acudan a la fiesta podrán admirar desde el puerto unas bonitas y privilegiadas vistas de la Ría de Arousa.

A partir de las 12:00 en el puerto de esta localidad podrán degustarse a precios populares cantidades ingentes de percebes con cachelos (si no eres gallego: una forma de preparar las patatas cocidas) hasta fin de existencia. La fiesta estará amenizada por el grupo Leite con Ghalletas.

Otros platos para acompañar los percebes

El emperador español Carlos V y su hijo Felipe II, que en su día visitaron Galicia, sufrieron gota en su vejez. Pero esto no te pasará si visitas la Festa do Percebe de Aguiño, porque no solamente hay marisco. Para contrastar el sabor a mar de los percebes habrá empanada, churrasco y pulpo. Todo estará además bien regado con cerveza, vino y otras bebidas.

La veneración por el percebe de este puerto pesquero de Ribeira es tal, que en la fiesta del percebe del año 2015 inauguraron unas llamativas esculturas de unas percebes, imagen principal de este artículo, que todavía siguen sorprendiendo a los visitantes del pueblo. Este es el cartel completo de las fiestas.