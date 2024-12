La calle de Ferrol con más bares por metro cuadrado: más de 16 locales en 450 metros

La cultura del "tapeo" en Galicia es una tradición muy repartida a lo largo y ancho de la comunidad. En muchas calles gallegas, los bares son el punto de encuentro donde disfrutar de momentos agradables en buena compañía para disfrutar la rica gastronomía de la tierra acompañando a tu bebida. Desde el delicioso pulpo a la gallega hasta las empanadas o tortillas, cada bar cuenta con su aportación diferente y hoy en Quincemil os queremos hablar de una de las calles de Ferrol con más bares para que la tengas muy presente en tus visitas a la ciudad naval.

Son varias las zonas de Ferrol en las que disfrutar de una jornada de tapas y vinos con tus amigos y familiares, la Rúa Pardo Baixo o la zona de Ferrol Vello, por ejemplo, pero hoy queremos hablaros sobre una de las calles más céntricas de la ciudad: la Calle Magdalena.

Bares y restaurantes de la Calle Magdalena

La Calle Magdalena es una de las seis calles que conforman el Barrio de la Magdalena, uno de las zonas principales para locales y visitantes, y Conjunto histórico-artístico desde 1983. Junto a Sol, María, Dolores, Real, e Iglesia, en esta zona del centro de Ferrol puedes disfrutar de una importante variedad gastronómica con establecimientos que apuestan tanto por la comida gallega más típica, como aquellos que arriesgan por productos de otros lugares.

En concreto, la calle Magdalena es una de las vías con más locales de hostelería que recogen a mayor cantidad de vecinos. En el bar Ábaco ofrecen una carta muy variada con precios asequibles para tapear y tomar algo. Destaca su tapa de croquetas de pulpo y de raxo al cabrales, además de que suelen poner un pincho gratuito con la consumición. Si te gusta ir a desayunar fuera, Area Oasis es tu oportunidad de degustar los mejores desayunos de la ciudad, aunque también es el local perfecto en el que comenzar la noche con uno de sus cócteles.

Otro local muy destacado de esta calle es A Casa do Fol, un local con una carta, quizá, menos extensa que sus establecimientos vecinos, pero en el que cada plato está realizado con el mayor cuidado para ofrecer una buena experiencia a cada cliente. Destacan sus tapas de tortilla, ensaladilla y pan tumaca, además de sus diferentes tostas y tablas de embutidos.

De la Taberna La Posada destaca el tamaño de sus tapas y medias raciones, que algunos comparan en tamaño con las raciones de otros locales de Ferrol. Croquetas, chipirones, patatas bravas, calamares... un sinfín de productos de primera calidad a muy buen precio. Si hablamos de tabernas no podemos olvidarnos de la Taberna del Kraken, solo abierta para cenas. Además de las típicas tapas gallegas que a cualquier persona encantan, también disponen de pizzas o bocatas, junto a su gran apuesta, el famoso "pincho ilustrado".

De igual forma, el Bar la Magdalena, un local perfecto para los encuentros de amigos en los que tapear y disfrutar de los encuentros del Racing de Ferrol van de la mano, cita perfecta para cualquier ferrolano. No así en el Café The Star, un sitio más tranquilo en el que probar sus tapas de siempre y opciones veggies para aquellos que no quieren productos de origen animal.

La lista entera de establecimientos en la Calle Magdalena se completa con el Skada Moncloa Café, café Bar Toñi, Rexouba Café Bar, cafetería La Palloza, Bar Filispín Rock, Cafetería KIWI y Pilla y pira, entre otros, y para los que quieran disfrutar de una buena fiesta, Manchita cosa y One Ferrol.

Otras zonas para tapear en Ferrol

No hay duda de que la gastronomía es uno de los principales atractivos de la cuidad, por eso hay incontables zonas en las que disfrutar de las mejores tapas y raciones. La Rúa Pardo Baixo es una de las calles más populares de Ferrol para ir de tapas.

Muy próxima a la praza do Callao y el Puerto, zonas que también disponen de gran cantidad de locales, en esta calle se encuentran diferentes establecimientos, algunos de ellos con décadas de experiencia, como es el caso de O Café da Vaca. Otros como Cervecería Pardo restaurante Zahara y Casalexo presentan posibilidades gastronómicas de todos los estilos y variedades.

Otros lugares de Ferrol para tapear son la calle del Sol y la zona del Puerto, aunque también puedes pasear por la Calle Real, donde convergen locales de hostelería y otros comercios de moda.