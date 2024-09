El bocata que enamora a todos en Ferrol por su exquisito sabor: Lleva una deliciosa salsa canaria

Dos crujientes panes rellenos de diversos ingredientes: lomo y queso, tomate y jamón, atún y huevo... La teoría es sencilla, pero conseguir un bocadillo insuperable en una ciudad de más de 65.000 habitantes no es algo que pueda conseguir cualquiera. Pero sí la bocatería El Canario, un negocio familiar ubicado en el número 10 de la calle Cuntis de Ferrol que pilotan las hermanas Dolores y Mariana.

Ni el bocata de salchichón ni el de chorizo. Tampoco el de chicharrones o ensaladilla. El bocadillo que enamora a todos es el de tortilla de patatas con mojo picón. Esta salsa es típica de Canarias y está hecha principalmente con aceite de oliva, ajos, guindillas, cominos, sal y pimentón. Tiene un color rojizo y pica un poco, lo que aporta un plus de sabor a un clásico bocadillo que une generaciones.

Este emblemático establecimiento ferrolano, que echó a andar en 1980 de la mano de Pepe Ortega, padre de Dolores y Mariana, servía algunos grandes clásicos de la cocina canaria, como las papas arrugás con mojo picón, si bien el rumbo del local cambió a raíz de la sugerencia de uno de sus habituales y fieles clientes.

"Fue un cliente, no sabemos quién, quien le propuso a mi padre echar la salsa a los bocatas y resultó ser todo un éxito. Le estaremos agradecidas toda la vida", apuntó Dolores a comienzos de año a este medio. Ahora el 60% de los clientes piden el bocadillo de tortilla de patatas con mojo picón, mientras que el resto lo prefiere sin salsa.

Precios económicos y un sabor insuperable

¿El precio? Otro de los puntos a favor del bar El Canario. El bocata entero cuesta 3,70 euros, mientras que el medio 1,70 euros. Por ello, no extraña que vendan alrededor de 400 bocadillos grandes al día, una cifra que aumenta en los fines de semana en los que juega el Racing en casa y que en verano incluso llega a duplicarse, según aseguran desde el establecimiento de la calle Cuntis.

En Google presumen de una valoración de 4,6 puntos sobre 5 tras más de 1.400 reseñas. "No has estado en Ferrol si no has probado un bocata de El Canario. Genial el de tortilla con jamón asado y mojo canario", dice un usuario, mientras que otro asegura que en este local se elaboran los "mejores bocadillos de tortilla de la historia".

En resumen, El Canario es un bar "de los de siempre" que, a pesar del incremento del coste de la vida, sigue ofreciendo bocadillos a precios muy económicos y de gran calidad. Además, el local se ubica en pleno centro de Ferrol, por lo que no hay excusa para no visitar este templo de la tortilla de patatas y del mojo rojo canario.

Permanece abierto de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas, y los sábados, en horario de 10:00 a 15:00 horas y de 18:30 a 23:00 horas. Los domingos cierra por descanso.